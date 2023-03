Khloé Kardashian muestra por primera vez el rostro de su bebé por el cumpleaños de Tristan Thompson

Desde agosto pasado que Khloé Kardashian y Tristan Thompson se convirtieron en papás por segunda ocasión, la empresaria no había mostrado el rostro de su bebé, hasta ahora, que aprovechó el cumpleaños número 32 del basquetbolista para dedicarle una cariñosa felicitación en Instagram donde compartió una especial imagen en la que aparece el jugador de la NBA junto a tres de sus hijos: Prince, el mayor, de seis años de edad, True, de cuatro y el bebé, de 6 meses. Haciendo a un lado las diferencias que se originaron con el término de su relación, Khloé comparte un poco de la gran relación que sostiene con el padre de sus dos hijos. En enero pasado, la empresaria se convirtió en el gran apoyo de Thompson, luego de la repentina muerte de su mamá, Andrea, quien falleció a causa de un ataque cardíaco.

Khloé eligió el cumpleaños de Tristan para compartir la primera imagen del rostro de su bebé del que, hasta ahora, no ha revelado su nombre. La creadora de Good American acompañó esta instantánea de un cariñoso texto en el que, entre otras cosas, elogió al basquetbolista llamándole el “mejor padre”, debido al gran papel que desempeña con sus hijos. En este álbum de imágenes que utilizó Khloé para felicitar al basquetbolista también incluyó una imagen de Andrea, mamá de Tristan y otra en la que aparece el jugador, con los hijos de Khloé, y su hermano Amari quien padece un trastorno neurológico que le provoca convulsiones casi todos los días.

Para tan especial fecha, Khloé le dedicó unas lindas palabras al padre de sus hijos en un tono muy enfocado a esta faceta: “Feliz cumpleaños @RealTristan13. Eres verdaderamente el mejor padre, hermano y tío. Tu amor, atención, bailes tontos, abrazos, viajes compartidos, rituales a la hora de dormir, la forma en la que te presentas ante ellos. Todo lo anterior significa más de lo que nunca sabrás para tu familia. Mi deseo de cumpleaños para ti es que continúes anhelando el cambio, la sanación y la transformación. Sé fuerte, sé amable, sé paciente, sé libre. Continúa enorgulleciendo a tu alma y a tu mami. ¡Feliz cumpleaños para baby daddy!”, se lee en el feed de la hermana de Kim Kardashian.

En el álbum de fotos también destaca una imagen en la que aparece Tristan mirando tiernamente al bebé que tuvo con Khloé en agosto pasado. Además de Khloé, Kris Jenner, también utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un cariñoso mensaje a la expareja de su hija: “¡Feliz cumpleaños Tristan! Sé que este año ha sido difícil, pero pareces encontrar lo positivo y la luz entre la tristeza. Miras el vaso medio lleno y ha sido genial verte crecer como padre. Un amigo, un hermano, un tío y un hijo. Me mostraste tanta inspiración y muchas lecciones cuando se trata de cómo lidiar con la adversidad y los desafíos que parecen insuperables. Has usado estos desafíos como oportunidades para mejorar día a día”, escribió en varias de sus historias que acompañó de entrañables fotos junto al festejo.

Khloé y Tristan, el mejor equipo como papás

A pesar de que la relación amorosa entre Khloé y Tristan llegó a su final, han dejado claro que continúan siendo una familia. Fue hace un par de meses que la empresaria compartió en el reality familiar la llegada de su segundo hijo, un acontecimiento que ocurrió en medio del último drama que protagonizaron como pareja pues, justo cuando la empresaria y el basquetbolista esperaban a su segundo hijo a través de un vientre de alquiler, se destapó que el jugador de la NBA estaba por tener un hijo con una chica originaria de Texas quien lo demandó para exigirle manutención. Aunque Khloé confesó que no tenía intención de establecer una amistad con el papá de sus hijos, tras el sensible fallecimiento de la mamá de Tristan todo cambió y Khloé se ha mostrado muy empática con él, de hecho, no dudó en volar con él a Toronto para darle el último adiós a su mamá.