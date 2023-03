Aislinn Derbez: 'Mi vida ha cambiado mucho en tan solo 3 años'

Se dice fácil, pero en tan solo unos años Aislinn Derbez ha transitado por instantes que transformaron de manera definitiva su vida. Entre la maternidad al cuidado de su hija Kailani, la separación de su exesposo, Mauricio Ochmann, sus constantes retos profesionales y las diversas circunstancias emocionales, la actriz ha podido salir adelante gracias al ímpetu con el que asume su presente, enteramente segura de sus fortalezas. Debido a los favorables resultados de su propio trabajo personal, la intérprete ha querido compartir estos aprendizajes con sus seguidores, a quienes suele poner al tanto de todo su proceso a través de su popular podcast titulado La Magia del Caos, en el que ha tocado temas de índole privado de los que casi nunca habla ante la prensa.

Orgullosa de ser la creadora de un espacio en el que confluyen ideas y propuestas cuya finalidad es orientar y guiar a sus escuchas, Aslinn ha convertido La Magia del Caos en una plataforma de ayuda personal, pues a partir de su propia experiencia ha podido motivar a otros a ponerse de pie. “Hoy me desperté pensando en lo mucho que mi vida ha cambiado en tan solo tres años. Siento que las herramientas que he ido recolectando gracias a mis vivencias, pero sobre todo a la gente que he ido conociendo en el camino, es de las cosas más valiosas para mí…”, explicó la hija de Eugenio Derbez a través de sus historias en Instagram, red social en la que suele ser muy activa con sus poco más de 12 millones de seguidores.

En confidencia con sus fans, Aislinn habló de cómo en el pasado, ante la marejada de situaciones que tocaron su realidad, atravesó por un periodo de confusión, en el que tuvo a bien hacerse las preguntas correctas para encaminar su vida en otro sentido. Gracias a ello pudo resurgir y de ahí la motivación para poner en marcha La Magia del Caos. “Hace algunos años, (y más cuando me convertí en mamá) yo no sabía cómo lidiar con mis emociones y mi ansiedad como lo hago hoy. sobre todo no me tenía la paciencia ni el cuidado que me tengo hoy…”, confesó en otra de las publicaciones, la cual ilustró con fotos de sus primeros meses como mamá y una postal más en la que aparece compartiendo abrazos con su padre.

Debido al éxito con el que logró sanar en muchos aspectos, Aislinn ha dado un paso más en su faceta de emprendedora, poniendo a disposición de sus seguidores cursos en línea con especialistas y expertos en diversos temas. De esta manera, busca brindar apoyo a quienes lo necesitan, siendo empática con aquellas personas que, al igual que ella, han tenido que atravesar por circunstancias de enorme complejidad. Para Aislinn, La Magia del Caos ha sido un espacio de liberación, así como de conexión a otro nivel con el público. De hecho, en más de una ocasión ha tenido entre sus invitados a famosas celebridades, entre ellos sus integrantes de su famosa familia.

La reciente confesión de Aislinn

En cada uno de los episodios de su podcast, Aislinn Derbez suele abrir su corazón de manera extraordinaria. La maternidad, por ejemplo, es uno de los temas que ha abordado en diversas ocasiones, como recientemente ocurrió en su espacio al tener como invitada a la influencer Mariana Rodríguez, con quien además abordó el delicado asunto de las pérdidas. “Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. A muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo o en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabúes son y que menos se hablan, me encanta que lo estés abriendo porque es muy doloroso”, reconoció.

