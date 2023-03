William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecen juntos en el cumpleaños 17 de su hijo Christopher

Aunque en el último año William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido muy discretos a la hora de hablar de su relación de pareja, sobre todo después de aquel críptico mensaje en el que el actor parecía confirmar su separación de la madre de sus dos hijos, sus redes sociales se han vuelto el medio en el que ambos artistas buscan acercarse a sus fans, para ser ellos mismos quienes compartan los instantes más especiales de su vida íntima, dejándose ver siempre en familia y unidos. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando William y Elizabeth celebraron el cumpleaños número 17 de Christopher, su hijo mayor; una oportunidad en la que los actores se unieron para consentir a su primogénito y celebrarlo en familia, dejando testigo de este festejo en sus redes sociales.

Fue la misma Elizabeth quien sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía de lo más familiar, en la que se le puede ver al lado de William y sus dos hijos, celebrando el cumpleaños de ‘Toty’, como suelen llamar de cariño al joven festejado. Al pie de la fotografía, la intérprete compartió un emotivo mensaje, en el que además de desear lo mejor a su hijo en esta nueva vuelta al sol que comienza, dejó en claro el gran amor que tiene por él. “¡Festejando a nuestro chico favorito! Feliz cumpleaños mi amor, estamos muy orgullosos de ti y te queremos mucho, papi. Traes tanta felicidad a nuestras vidas, siempre tendrás a tu familia animándote, siempre seremos tus fans ¡número uno ¡Te amo por siempre! ¡Dios te bendiga, mi Toty! Amooo”, compartió Elizabeth emocionada, recibiendo la más cariñosa respuesta del cumpleañero, quien en los comentarios expresó: “Te amo, ma!”.

Por su lado, William también acudió a su perfil de Instagram para felicitar a su hijo, compartiendo una linda postal del pasado, en la que se le puede ver con su Christopher reposando sobre su pecho, cuando el jovencito era apenas un recién nacido. Al pie de la imagen, el intérprete de origen cubano dedicó unas emotivas palabras para su hijo. “¡Hace 17 años! Feliz cumpleaños a mi campeón. Te quiero mucho, papi. ¡Estoy tan orgulloso de ti! Dios te bendiga siempre y te cuide. Y que nos dé mucha salud siempre. Te amo”, expresó el actor, quien además replicó en sus historias la misma foto que Elizabeth compartió previamente.

Finalmente, Kailey Levy, su hermanita menor, también felicitó al cumpleañero en sus redes sociales. Sin embargo, lo que más sorprendió de su publicación, fue la foto que la jovencita, que recientemente cumplió 13 años, publicó con su felicitación, pues sin duda en ella quedó en evidencia lo mucho que han crecido y lo parecidos que ambos son a sus padres. “Feliz cumpleaños no solo al mejor hermano sino también a mi mejor amigo... ¡Gracias por cada risa y recuerdo que hemos construido y por los muchos más que vienen! Te amo con todo mi ser”, expresó la jovencita.

La familia, siempre una prioridad

Fue a principios del 2022 cuando William y Elizabeth se vieron envueltos en un mar de rumores que apuntaban a una supuesta separación entre los artistas, la cual ambos abordaron de maneras muy distintas, pues mientras el cubano decía tajantemente que su relación había terminado, sin hacer referencia clara a Elizabeth, la actriz compartía un mensaje en el que dejaba en claro que, sin importar las circunstancias, siempre serían una familia. “¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. ¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”, escribió en su cuenta de Instagram la actriz, en el momento en que los rumores de separación eran más fuertes.

