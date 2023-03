Entre lágrimas, Andrea Legarreta y Erik Rubín protagonizan una conmovedora entrevista en Hoy

Unidos por un lazo afectivo inquebrantable, Andrea Legarreta y Erik Rubín viven su presente trazando nuevos rumbos en sus vidas, tras dar a conocer en días pasados su ruptura sentimental luego de poco más de dos décadas como matrimonio. Para muestra de la sólida amistad que mantienen, - comprometidos con construir un entorno de amor y armonía para sus hijas-, se reunieron frente a las cámaras de televisión, esta vez en la reciente emisión del programa matutino Hoy, en donde ambos protagonizaron un emotivo momento que provocó las lágrimas de Legarreta, quien en su papel de anfitriona entrevistó al intérprete para recordar algunos de los instantes más significativos de su historia de amor.

Erik acudió a Televisa como parte de la promoción del Cumbia Machine Tour, por lo que el programa Hoy fue el foro ideal para hablar de este proyecto, cita tan importante a la que también acudió su hija Mía, quien forma parte del tour. El instante fue tan emocionante para Andrea que tomó la decisión de entrevistar a Erik en el segmento del programa titulado La Tina, espacio en el que no solo se divirtieron haciendo algunas bromas, pues también recordaron episodios memorables de sus años como pareja. “¿Qué recuerdos tienes de cuando bañabas a tus niñas en la tina?”, preguntó Legarreta, lo que motivó a Rubín a recordar sus primeras experiencias en la paternidad. “Es de los momentos que atesoro, que añoro también, porque les ponía musiquita…”, dijo el intérprete sonriente, enteramente orgulloso de esa etapa.

Mientras la charla discurría, Andrea quiso indagar un poco más sobre el pasado de Erik, a quien cuestionó sobre si alguna vez se había imaginado físicamente a la Princesa Tibetana, haciendo referencia al título de la canción interpretada por Timbiriche. “Claro que sí, ya la conocía de jóvenes. Una güerita como tú, sí te conocía. No eras la Princesa Tibetana pero sí me gustabas…”, confesó Rubín, palabras que pusieron sensible a Legarreta, quien expresó su sentir revelando estar al borde del llanto. “Estoy conmovida, es que ustedes saben que soy muy llorona…”, dijo al escuchar las palabras del músico.

El recuerdo del día de su compromiso

Lo extraordinario de este reencuentro en televisión protagonizado por Andrea Legarreta y Erik Rubín, fue que ambos recordaron el día en que se comprometieron, cuando en pleno escenario él le pidió matrimonio a la conductora, esto en la celebración por las 100 representaciones de la obra de teatro RENT, en la cual participaba Rubín. “¿Qué lugar ocupa en tu corazón Tiempos de Amor? Esa canción tan linda”, preguntó Andrea, a lo que Rubín respondió nostálgico. “Tiempos de Amor… Imagínate, es una canción que habla de nuestra historia, que habla de esa época en donde decidimos que queríamos estar juntos… te di el anillo”, recordó el intérprete. Conmovida hasta las lágrimas, Andrea agregó: “En la obra de teatro en RENT es un momento muy hermoso, esa canción. Entonces justo cuando Erik no le gusta tanto hablar en público… fue cuando (me dio el anillo) …”. Erik también contó cuáles serían los tres deseos que pediría en este momento de su vida. “Soy sumamente afortunado, he logrado cumplir todos mis sueños. Uno de ellos era formar una familia y tú me la has regalado. Profesionalmente no me he quedado con ganas de nada… pediría salud para mí y para los míos… Y pediría que mis hijas se realicen y que sean gente de bien…”.

Sin poder contener el llanto, Andrea dijo sentirse agradecida por el amor que los mantiene unidos, más allá de cualquier especulación. “Creo que es un buen momento para nosotros agradecerles porque sí, en medio de lo que puedan decir, hay mucho amor. Y sí hay mucha gente que le cuesta trabajo entenderlo… No puedes no amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos y pues siempre aunque no lo entienda, ese no es problema de nosotros, es problema de ustedes…”. Enfático, Erik agregó: “Estamos en un ejercicio que nos sugirieron… estamos seguros que vamos a estar bien, que hay mucho amor de por medio y que precisamente esto nos va a ayudar para darnos cuenta de dónde estamos parados y también para a lo mejor recobrar ciertas cosas que se pueden perder en el camino…”, explicó.