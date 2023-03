Michelle Renaud celebra por todo lo alto los 6 años de su hijo Marcelo

Un día como hoy, pero hace 6 años, Michelle Renaud debutó en el que se ha convertido en su papel más importante, el de mamá de Marcelo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz le ha dedicado una cariñosa felicitación a su hijo quien, este 13 de marzo, cumple años. Con varias imágenes junto al niño, la actriz le deseó un feliz día al festejado quien, este domingo, celebró con su papá, Josué Alvarado, quien a través de su cuenta de Instagram, compartió algunos detalles de la fiesta, con temática de futbol, que le organizó a Marcelo.

Desde las primeras horas de este lunes, Michelle Renaud publicó en su cuenta de Instagram un álbum con varias fotos de junto a su hijo que acompañó de la frase: “6 años cumple el amor de mi vida. Bien dicen. Los días son largos, pero los años son muy cortos. Te amo mi Moshi, mi máximo”, se lee en el feed de la actriz donde varias de sus amistades aprovecharon para desearle un feliz día al niño. Entre los mensajes más destacados está el que escribió Matías Novoa quien comentó: “¡Feliz cumple Marcelo!”. Más tarde, el actor, utilizó una de sus historias en Instagram para compartir una foto a lado del festejado: “Está de cumple”, fue la frase con la que acompañó esta entrañable foto.

Hace un par de años, Michelle Renaud le contó a Jorge Van Rankin en la sección de Hoy, Ponle la cola al burro, cómo fue que se dio cuenta que estaba embarazada de su hijo Marcelo: “Fue lo más feliz de mi vida, porque yo me voy a Tailandia y de pronto, en el avión, veo que hay queso y dije: ‘Se me está antojando el queso’, pero yo llevo siendo vegana muchos años y de pronto me habla el papá de mi hijo y me dice: ‘Tengo un dolor de cabeza muy fuerte’ y yo le digo: ‘Yo también tengo un dolor de cabeza muy fuerte: ‘¡Estamos embarazados!’”, recordó. En aquella conversación, la actriz contó cómo fue que llegó al altar en medio de la dulce espera de Marcelo.

Aunque no estaba en sus planes casarse con Josué Alvarado, mientras esperaba a su hijo Marcelo sintió la necesidad de formalizar la relación antes de que su bebé naciera: “Yo no me quería casar, pero cuando estaba embarazada, de 3 meses, las hormonas me volvieron loca. Estaba trabajando en Súper X con Miguel Ángel Fox, odiaba a toda la gente con la que trabajaba, no quería ver a nadie y de pronto dijo: ‘Mi hijo no va a nacer sin que esté casada. Me tengo que casar, porque Marcelo tiene que saber que lo planee, que fue de amor’”, contó la actriz para quien la maternidad ha sido de las lecciones más importantes que ha experimentado.

Marcelo, el mejor espejo

Hace un par de meses, Michelle acudió como invitada al podcast de Aislinn Derbez, La Magia del Caos, donde compartió algunos de los detalles más personales de su maternidad: “A Marcelo, la verdad que sí le tengo mucha paciencia, porque sí es muy fácil. Yo sí le hablo todo, le cuento, me pasó esto. Cuando estamos teniendo problemas por un berrinche o algo, le digo: ‘Mi amor, nuestra relación se está viendo afectada por este objeto, ¿cómo lo vamos a solucionar?', entonces me doy cuenta que Marcelo me enseña a cómo debería tener relaciones de pareja, la comunicación y todo”. La actriz considera que el comportamiento de los niños son el resultado de lo que ven en casa: “Nuestros hijos sí son el espejo más grande. Los hijos sacan todo y nos sienten y entienden. La vida es un viaje súper bonito, con muchísimos retos, yo siempre digo: 'Hay que cuidar las palabras que usamos para hablar de nosotros mismos'. Las palabras tienen mucho poder, sobre nuestros hijos, sobre nuestra pareja, sobre nosotros mismos y sobre lo que vivimos”, compartió la actriz.