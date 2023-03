Eiza González deslumbra con su look en la after party del Oscar

Desde que Eiza González irrumpió en la alfombra roja de los Oscar por primera vez en 2018, con aquel vestido amarillo de Ralph Lauren, se convirtió en una de las invitadas recurrentes a todos los eventos satélite de esta gala, en los que sin duda, es garantía de estilos que roban miradas y que proponen nuevas tendencias. Y como era de esperarse, el 2023 no ha sido la excepción, pues aunque la hermosa mexicana no fue parte de la ceremonia, sí se hizo presente en la after party del Oscar organizada por Vanity Fair, una cita a la que Eiza suele asistir de manera religiosa, y en la que volvió a dar lecciones de estilo con el diseño que eligió para esta noche, con el cual sin duda lució impecable, sofisticada y de lo más elegante, refrendando así su estatus de icono de la moda.

Para esta ocasión, Eiza lució hermosa en un hermoso diseño strapless y drapeado de Oscar de la Renta, confeccionado en tela color azul muy tenue y adornado con brillantes y plumas a lo largo de todo el vestido, cuyo principal detalle era una larga cauda que caía delicadamente debajo de la espalda de la actriz, hasta el piso, una tendencia que sin duda ser hará presente en los vestido de noche de la temporada, pues ha sido una propuesta que se ha repetido en algunos desfiles de las firmas de moda más importantes.

Si ya de por sí el vestido era impresionante y Eiza lucía perfecta con él, la intérprete complementó su atuendo con un impresionante collar de alta joyería de Bvlgari de oro rosa con más de 92 quilates de amatista, tanzanita y aguamarina corte cabochon que combinó con un anillo de tanzanita de alta joyería. La intérprete selló su look con un unas zapatillas altas color dorado, llevando su oscura melena suelta y con unas ligeras ondas, así como un maquillaje muy tenue y natural.

Su estiloso debut en los Oscars

En 2018, Eiza González comenzó a escribir su historia en esta ceremonia con aquel icónico vestido amarillo de Ralph Lauren. En aquella ocasión, la mexicana se convirtió en una de las estrellas que más dio de qué hablar por demostrar que es capaz de portar cualquier diseño y cualquier color y lucir espectacular. En esa gala, la actriz presentó, de la mano de Ansel Elgort, su co-estrella en la cinta Baby Driver, el premio a Mejor Edición.

El siguiente paso de Eiza en Hollywood

Eiza González no deja de cosechar éxitos en Hollywood. La mexicana poco a poco ha logrado hacerse de un nombre dentro de la competida industria del cine y la televisión en Estados Unidos, logrando hacerse de proyectos muy importantes, que la han llevado a trabajar con grandes leyendas de la actuación. Tal es el caso de la serie futurista de Apple TV, Extrapolations, de la que Eiza forma parte del elenco principal y en la que ha tenido la oportunidad de trabajar de la mano de grandes estrellas consagradas de Hollywood, entre ellas Marion Cotillard, Tobey Maguire, Forest Whitaker y la mismísima Meryl Streep. Es así que Eiza González refrenda su estatus de super estrella y da un paso más en la consolidación de su carrera en Hollywood, convirtiéndose en una de las figuras latinas con mayor influencia a nivel internacional, llevando siempre con orgullo el nombre de México en su corazón.

