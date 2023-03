Lele Pons y Guaynaa comparten los primeros vistazos de su luna de miel por Dubái

Hace una semana, Lele Pons y Guaynaa sellaban su historia de amor en una ceremonia realizada en Miami, en la que se dieron el 'Sí, acepto' ante la mirada testigo de sus respectivas familias y sus invitados, entre los que se encontraban Paris Hilton, Sebastián Yatra, Anitta, Becky G y el mismísimo Chayanne, tío de la novia. Luego de esta celebración, el romance continúa para la pareja, pues ahora se encuentran en medio de su luna de miel por Dubái, un destino desde el que se han dejado ver de lo más enamorados, disfrutando de su nueva vida como recién casados y recorriendo algunos de los rincones más icónicos lugar.

A través de su perfil de Instagram, Lele y Guaynaa han compartido con sus fans algunos vistazos a su romántico viaje de bodas, en donde los hemos podido ver recorriendo el desierto de Dubái en camello y admirar algunos románticos atardeceres sentados en las enormes dunas de arena. Además, la pareja ha vivido una increíble experiencia en un acuario, dónde pudieron bucear y caminar como si estuvieran en el fondo del mar, una oportunidad en la que aprovecharon para realizar un divertido posado en el que no dejaron pasar la oportunidad de reiterar el gran amor que se tienen.

La pareja de cantantes se han hospedado en el icónico hotel Atlantis, ubicado en las Islas Palm, un conjunto de islas artificiales que se han convertido en todo un icono en esta ciudad de los Emiratos Árabes, en donde los han consentido al máximo con detalles de lo más románticos, cómo rosas rojas por toda su habitación, así como cenas a la luz de las velas, en donde han podido degustar algunos platillos de lo más exóticos, algunos de ellos preparados con hojas de oro y especias del lugar.

Dubái solo ha sido la primera escala en la luna de miel de los recién casados, que en los próximos días cruzarán medio oriente para volar París, Francia, uno de los destinos favoritos de Lele, que en días pasados comentó un poco de cómo fue que eligieron los destinos de este inolvidable viaje. “Nos vamos a Dubái y Paris. Yo soy más romántica, me gusta París, pero él quiere actividades. Entonces nos vamos a Dubái también”, dijo en entrevista para Billboard en días pasados, espacio en el que además reveló parte de los preparativos de la fiesta, así como de los looks de novia con los que deslumbró durante la boda. “El vestido con el que voy al altar es de Zuhair Murad, que es increíble, me encanta. El del medio, con el que voy a bailar en la fiesta, es de Julie Vino. Y el último… es de Pnina Tornai”, dijo la también actriz de lo más ilusionada.

El regalo de Paris Hilton para Lele y Guaynaa

Como bien han dejado en claro a través de sus redes sociales, la socialité y la influencer han construido una relación de lo más cercana, por lo que la presencia de Paris en la boda de Lele era casi obligada. De hecho, la también DJ y su esposo, Carter Reum, sorprendieron a los recién casados a su llegada a su hotel en Dubái, algo de lo que Lele dio muestra en sus redes sociales a través de un video, en el cual se podían observar algunos postres y un ramo de flores, detalle que sin duda emocionó mucho a la pareja, quienes no dudaron en agradecer al matrimonio. “¡Paris Hilton y Carter Reum estamos tan agradecidos! El mejor regalo de luna de miel”, expresaron.