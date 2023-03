'Le pupille', el cortometraje sobre la rebeldía que llevó a Alfonso Cuarón a los Oscar

Los Oscar 2023 serán el escenario de una reñida competencia dado el talento que encabeza la lista de nominados, en la que destacan estrellas de la talla de Cate Blanchett, Steven Spielberg, Michelle Yeoh, Brendan Fraser y Michelle Williams, por mencionar a algunas de las celebridades que desfilarán por la alfombra, por primera vez color champagne, del Dolby Theatre de Los Ángeles, California el próximo domingo 12 de marzo. A lo largo del circuito de premios del cine, la crítica nombró a sus candidatos favoritos, lo cierto es que nada está cantado aún y cualquiera puede llevarse la prestigiosa estatuilla dorada a casa. Como cada año, la entrega número 95 de los Premios de la Academia tendrán presencia mexicana con 'Los tres amigos', el reconocido club conformado por Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, siendo este último uno de los grandes aspirantes para alzarse con el galardón a Mejor Cortometraje live-action por Le Pupille.

Aunque todos los ojos están puestos en el esperado triunfo de Pinocho de Del Toro en la categoría de Mejor Película Animada, los mexicanos bien podrían celebrar a un segundo compatriota si es que resulta ganador Le Pupille, un proyecto con una duración de 37 minutos que dirigió la italiana Alice Rohrwacher -también autora del guión- y co-produjo Cuarón, lo que significa que, de concretarse la victoria, ambos serían acreedores al Oscar.

El corto tiene una competencia difícil por delante con Ivalu, una historia de desesperación que se desarrolla bajo el gélido paisaje de Groenlandia; Night ride, un viaje con un tono cómico; The Red Suitcase, la cautivadora aventura de una joven que intenta escapar de un futuro que le fue impuesto, y An Irish Goodbye (la principal apuesta de The Hollywood Reporter y ganador del BAFTA 2023), un corto que narra la conmovedora travesía a la que se enfrenta Lorcan cuando su mamá fallece y le deja una lista de 100 cosas que le hubiera gustado hacer antes de morir.

Alfonso Cuarón hace historia en los Oscar

De no llevarse el Premio de la Academia, de igual forma Cuarón está haciendo historia al convertirse en la segunda persona -el primero es el director y actor británico Kenneth Branagh- en haber sido nominado en siete categorías distintas de los Oscar. Y es que el mexicano ha competido a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición y, por supuesto, Mejor Cortometraje live-action.

No hay que olvidar que hasta el momento, el cineasta cuenta con cinco premios Oscar, dos de ellas por Gravity, película que protagonizan Sandra Bullock y George Clooney y las otras tres por Roma, que marcó el debut cinematográfico de Yalitza Aparicio.

Le Pupille vio su estreno mundial en la edición del año pasado del Festival de Cannes, además fue parte de la selección oficial del Festival Internacional del Cine de Toronto 2022 (TIFF) y del Festival de Cine de Telluride. Además de Cuarón, Carlo Cresto-Dina y Gabriela Rodríguez son los otros dos productores del corto.

Dónde ver y de qué trata ‘Le Pupille’

La trama gira en torno a un orfanato italiano para niñas, cuyo cuidado y educación corre a cargo de un grupo de estrictas monjas. Las pequeñas viven tiempos difíciles debido a la falta de alimento y las carencias que ha dejado el arranque de la Segunda Guerra Mundial, pero la aparición de una mujer adinerada en las vísperas de Navidad trae un rayo de felicidad al lugar cuando les regala un delicioso postre. Las monjas intentan persuadir a sus pupilas de no aceptar el pastel, desatando un sentimiento de inconformidad.

“Es una historia sobre la rebelión, la desobediencia, y en ese sentido se acerca a Pinocho de Guillermo del Toro. Pero también es una historia sobre cómo nuestras acciones tienen consecuencias imprevistas”, comentó Cuarón en una entrevista con Los Angeles Times sobre el corto, el cual está disponible en la plataforma streaming de Disney Plus.

