El look de fiesta con el que Miley Cyrus celebró el lanzamiento de su nuevo disco La cantante lució un espectacular minivestido Gucci en la presentación de su octavo álbum discográfico

El inspirador mensaje de Flowers anticipó el tono de resiliencia y liberación de Endless Summer Vacation, el octavo disco -probablemente el más personal- de Miley Cyrus, que en redes sociales ha sido nombrado como una oda al amor propio y un adiós a las relaciones dañinas, lo que ha puesto en el radar a su exesposo Liam Hemsworth. Cada una de las canciones que componen el material representan una etapa de un introspectivo viaje en el que la artista experimenta, como ella misma ha revelado en su especial para Disney Plus, con el sonido, su identidad y la forma en cómo quiere ser vista, de ahí la importancia de “los visuales que acompañan la música”. La cantante no ha dejado pasar la oportunidad de celebrar por todo lo alto el lanzamiento de este disco con una espectacular fiesta en la que dio muestras de su lado más fashionista con un revelador look Gucci.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Miley Cyrus posa de la mano de su nuevo novio tras la publicación de la canción ‘Flowers’

Analizamos a detalle la canción con la que Miley Cyrus vive su momento Shakira

El festejo se llevó a cabo en el exclusivo restaurante Gucci Osteria da Massimo Bottura en Beverly Hills. Para la importante ocasión, Miley eligió un minivestido de lentejuelas de la firma italiana que estuvo detrás de la organización del evento. El ceñido diseño era de un solo tirante y mostraba un espectacular brillo, que contrastaba con el verde menta del abrigo de peluche que llevaba para protegerse del frío viento de la noche y que le daba un tono elegante.

Para completar su atuendo, llevó un bolso plateado de doble asa (una de ellas de cadena), que combinó con unos tacones negros de tiras tipo sandalia, unos lentes de sol rectangulares y un par de aretes colgantes. La intérprete de River decidió dejar suelta su castaña melena con mechas rubias y onduladas, el icónico estilo californiano que le hemos visto lucir desde hace un largo tiempo.

VER GALERÍA

La cantante, de 30 años, compartió en sus historias de Instagram breves clips en los que aparece derrochando felicidad y bailando en el centro de la pista frente a la cabina del DJ, que reproducía cada uno de los 13 temas -incluido el demo de Flowers- que conforman el álbum discográfico, en el que, según las propias palabras de Miley, “hay leves indirectas, hay honestidad y verdad. Hay sabiduría, hay humor”.

A la celebración se unieron Paris Hilton y su hermana Nicky, Shawn Mendes, Sabrina Carpenter, Adam DiMarco y Dove Cameron. La ex estrella de Disney también contó con el cobijo de su mamá Tish Cyrus, su hermana Brandi y su novio, el músico Maxx Morando, junto a quien apareció el pasado jueves en el desfile Otoño/Invierno 2023 de Versace.

VER GALERÍA

Los padres de Miley Cyrus se divorcian tras 28 años de matrimonio

El regreso de Miley Cyrus a Disney

La actriz, que comenzó su carrera en los estudios Disney, estrenó un especial en la plataforma de la compañía en donde explicó el proceso creativo de su disco, el cual dividió en dos partes: el AM, que “representa la mañana, cuando hay vitalidad, energía, el potencial de nuevas posibilidades, un nuevo día”, y el PM, en el que “hay un aspecto furtivo; sórdido y una especie de suciedad, pero con glamour al mismo tiempo; la noche es un buen momento para descansar y recuperarse o para salir y experimentar el lado salvaje”, comentó Miley.

Al inicio del programa, la cantante confiesa que Endless Summer Vacation representa su valentía: “Este álbum se siente como una mezcla de los mejores sonidos de todo lo que he hecho. He estado llamándolo el zapato de Cenicienta porque me queda perfecto, y es mío y sólo puede ser mío”. Más adelante explica cómo es que compone una canción: “trato de ser realmente descriptiva en mis letras y pintar una imagen del momento en el que surgió la canción, así las imágenes son bastante vívidas en las palabras”.

VER GALERÍA