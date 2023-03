Raúl Araiza reacciona a las separaciones de sus compañeras de Hoy: ‘Yo las admiro a las tres’

Después de que Galilea Montijo anunciara a través de un comunicado, difundido en su cuenta de Instagram, que su matrimonio con Fernando Reina ha llegado a su fin después de 11 años, Raúl Araiza, compañero de la conductora en Hoy, reaccionó a la situación por la que está atravesando, no sólo la tapatía, sino también Tania Rincón y Andrea Legarreta quienes, en días pasados, también compartieron su decisión de separarse de sus esposos. Debido a que Raúl fue el primero en utilizar el matutino para comunicar el fin de su relación con Fernanda Rodríguez, mamá de sus hijas, con quien protagonizó una historia de amor de más de 24 años, el presentador mostró su total apoyo a sus compañeras en este difícil proceso.

A su salida de Televisa, Raúl Araiza fue abordado por varios medios de comunicación que lo cuestionaron sobre el anuncio de Montijo: “Habló muy bien, fue muy clara. Así son las vueltas de la vida y ahora les toca a tres compañeras, a tres mujeres, al ser públicas, es parte de nosotros el aclarar al público que es tan querido, para que esas pausas y esos silencios no generen dudas, mentiras y suposiciones. Creo que lo habló muy bien, no en drama, en dolor, pero yo las admiro a las tres”, reconoció, haciendo referencia también a Tania Rincón y a Andrea Legarreta. Sincero, confesó que cree que para él fue un poco más sencillo anunciar su separación: “Creo que es más fácil cuando lo decimos los hombres, no es que no me haya costado trabajo, no es que no me haya dolido”, dijo.

Araiza quien tiene más de tres años divorciado aseguró que, debido a su personalidad, vivió este proceso muy tranquilo: “Sí es incómodo y depende de cómo sea cada quien. A mí me ha defendido mucho el mismo sarcasmo, el mismo humor negro, el pegarme yo solo, pero así he sido toda mi vida, yo sé que hay personas que les cuesta más trabajo, yo nací en esto, desde niño, entonces a mí se me hace más fácil tener una buena relación con ustedes y con el público para que sepan todos mis errores, que los saben, pero es mejor, te liberas, yo les aseguro que hoy la Gali se quitó un peso de encima muy grande. Y apretar ese send, para que se vaya el comunicado, es muy difícil”, explicó el también conductor de Miembros al Aire.

Raúl reconoció que desde hace un tiempo conocía la situación de sus compañeras: “No es algo de unos cuantos días, son cosas que se vienen trabajando. Es algo muy personal y ellas lo fueron trabajando desde su casa, con su pareja, lo que pasa es que al estar nosotros a cuadro, tienes que decir las cosas como son”. Para Araiza, la fortaleza que han mostrado las tres es de admirarse: “Lo que sí son es un gran ejemplo de cómo se debe terminar, no odiándote, no demandado, no quitando a los niños o agarrando. Son un ejemplo las tres y van a estar mejor, los seis. En este momento se unen en un dolor que les da la vida. Aquí hay hijos y son el motor de ellas. El conductor también compartió cómo las ha estado apoyando: “Como yo iba adelante en esto, les decía: ‘Se va a poner bien. Ustedes valen la pena, no es un fracaso ninguna de las tres relaciones’”, agregó.

El amor tras la separación

Más sincero que nunca, Raúl Araiza explicó cómo sí se puede llevar a cabo un divorcio sin pleitos y habló de la gran relación que tienen ahora con su exesposa: “Veo que dicen: ‘¿por qué si se aman, terminan?'. Yo que duré 24 años con Fernanda, llevo tres años divorciado, hoy la amo más todavía que como la amaba, es entrañable, sí cambia, se vuelve un gran equipo como papás”. En su experiencia, la unión familiar siempre será el mejor camino: “A mí, mis hijas, me dicen: ‘Te agradecemos mucho papá que no hayamos visto gritos ni sombrerazos’. Sabiendo que le fallé a la mamá y todo, no me etiquetaron, es también la comunicación que hay en la familia”, finalizó.