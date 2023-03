Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya celebran los cinco años de su hijo Bastien

Después de celebrar el cumpleaños número 4 de su hijo menor Killian, Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya vuelven a ponerse festivos, esta vez, por el cumpleaños número 5 de su hijo Bastien. Luego de la aventura bajo cero que disfrutó la familia en la localidad francesa de Megeve donde, por primera ocasión, todos esquiaron, los Hank Coppel regresaron a Madrid para celebrar al niño quien desde que nació guarda un gran parecido con su papá: “Los veo juntos y, fuera de la barba, son dos gotas de agua”, confesó la socialité a HOLA Tv en 2018, tres meses después de la llegada de Bastien a quien presentó, en exclusiva, en nuestra páginas.

Feliz de ver lo mucho que ha crecido su hijo, desde las primera horas de este 10 de marzo, Bárbara Coppel publicó en su cuenta de Instagram un álbum de fotos en el que hizo un recorrido en la vida del niño quien posee un carisma único: “Muchas felicidades en tu primer lustro adorado Bastien. Eres único”, se lee como descripción de esta publicación en la que compartió las imágenes más especiales del cumpleañero. A través de una de sus historias dejó ver una instantánea con la que mostró una similitud más de su hijo con Alejandro: “El que conozca a su padre sabe que se paran idéntico”, escribió Coppel sobre la foto donde se ve al pequeño Bastien, parado, con las manos recargadas en la cintura.

Bárbara compartió varios videos en los que se ve a Bastien montando uno de los ponis que hay en el rancho de los Hank en Tijuana, de hecho, también incluyó una en la que aparecen sus tres hijos montando, en la que colocó un emoji de corona sobre la cabeza del cumpleañero. La socialité también echó un vistazo al pasado con varias fotos del niño cuando era bebé, una época muy especial para la familia. En 2018, cuando la mexicana nos presentó a su bebé confesó que la belleza del niño la tenía encantada: “No me la creo y no quiero decir todavía, porque es algo que me encanta, por algo me enamoré de Alejandro, de sus ojitos azules, qué cosa tan hermosa, ¿qué hice para merecer tanto?, dicen que le pueden cambiar, pero ahorita, son azules”, contó a HOLA Tv.

En aquella conversación, Bárbara nos dio detalles de cómo fue el debut de su hija Amaïa como hermana mayor, una etapa que no fue fácil para ella: “Ha tenido unos episodios de celos fuertes y sobre todo con su papá, porque tiene papitis, cuando el papá trae al bebé es: ‘Papá bebé, no’ y Alejandro le obedece, pero bueno, por estos primeros momentos no pasa nada, pero ya le dije: ‘Alejandro, tienes que hacer algo’, porque, por ejemplo, conmigo ya se acostumbró a verme cargándolo, pero con él no puede”, reconoció. Aunque le provocaba celos ver a su papá con el bebé, Bastien también le inspiraba mucha ternura a su hermana: “Es una linda, llega le da besos, le da amor, todo depende del humor con el que esté”, confesó.

Alejandro, un papá ejemplar

Para Bárbara descubrir a su esposo como papá ha sido de las cosas más especiales en su matrimonio, así nos lo confesó: “Lo veo cómo lo carga, cómo se le queda viendo y las cosas tan tiernas que le dice y me lo como, me encanta, se me hace súper tierno”. Recordemos que, justo cuando Bastien cumplió tres meses de vida, Bárbara y Alejandro se enteraron del tercer embarazo de la socialité, quien dio a luz a su hijo Killian, sólo un par de semanas antes del primer cumpleaños de Bastien, es por esto que, como el año pasado, Bárbara decidió celebrar a sus hijos juntos con una divertida fiesta con temática de Spiderman. Este año, la mexicana decidió que cada uno tuviera su propia celebración y aunque todavía no comparte cómo festejó a Bastien, probablemente lo haga con una íntima fiesta familiar, tal como celebró la vida de su hijo menor.