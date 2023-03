Las primeras palabras de Galilea Montijo al anunciar su divorcio: 'Lo que nos une es el amor por nuestros hijos'

Enteramente conmovida, Galilea Montijo tomó la palabra durante los primeros minutos de transmisión del programa Hoy la mañana de este 10 de marzo, para dar detalles, de viva voz, de su ruptura con Fernando Reina, padre de su hijo Mateo, y con el que estuvo casada por once años. La tapatía compartió así sus primeras palabras a los televidentes, cobijada por el cariño de sus compañeros de emisión, Andrea Legarreta y Tania Rincón, -quienes en días pasados anunciaron sus respectivas separaciones-, así como Raúl Araiza y Paul Stanley. Galilea, quien en algunos instantes no pudo contener el llanto, puso en alto el lazo afectivo que mantiene con su exesposo, así como con la gran familia que formaron a lo largo de estos años.

“Acabo de compartir en mis redes mi separación con Fer. Y solamente comentarles que siempre hemos sido muy orgullosos de decir que somos una familia disfuncional, muy funcional, nos enorgullecimos siempre de eso, y eso es lo que vamos a seguir siendo; una súper familia disfuncional pero muy funcional…”, dijo la conductora ante las cámaras, recibiendo de manera inmediata el respaldo de sus compañeros de emisión, quienes prestaban total atención a sus palabras.

En su declaración, Galilea hizo énfasis en la importancia que tendrá para ella y Fernando preservar la armonía familiar, no solo por el hijo que tienen en común, sino también por Alexis y Claudio, los hijos que el funcionario procreó en su pasada relación con Paola Carus. “Por supuesto, el amor de nuestros hijos, y digo nuestros hijos porque Alexis, Claudio, van a ser mis hijos para toda la vida. Paola, su mamá, hoy en día que se ha convertido también en una de mis mejores amigas. Fer, que va a ser mi amigo también para toda la vida, porque si algo vi en él es que, aparte de ser gran papá, gran exesposo. Siempre me dio a mí ese ejemplo de papá presente aunque no estuviera todos los días con sus hijos y así va a estar con nuestro Mateo, que es nuestro mayor tesoro…”, explicó.

Para Galilea, el aprecio y admiración por Fernando siguen intactos, pues asegura que más allá de las diferencias, esta transición se ha dado de manera pacífica y armónica, algo que los llena de total orgullo. “Por cuestiones que ellos se merecen al no ser figuras públicas, yo ya no daré más comentario de esto, ya no hablaré más del tema. Lo único que les quiero decir es que estamos muy bien. Es que es impresionante que mucha gente, no generalizo, que algunas personas no entiendan esta parte de que puede ser civilizada una separación, que pueden seguir siendo papá y mamá sin ser pareja y eso está increíble, y él va a seguir siendo un gran amigo para toda la vida, su familia, sus amigos, a todo mundo, saben que los amo con todo mi amor…”, afirmó.

Empática con Andrea Legarreta y Tania Rincón

En medio de esta difícil situación, Galilea Montijo encontró refugio en sus compañeros del programa Hoy, sintiéndose especialmente cercana a Andrea Legarreta y a Tania Rincón, quienes en días pasados también hicieron públicas sus rupturas. “Para todas aquellas personas que en algún momento pueden ver esto como un chiste, esto que nos está pasando al mismo tiempo a Tania, a mi Andy… déjenme decirles y compartirles que yo sí creo mucho en Dios y no en sus casualidades pero sí en sus causalidades. Por algo nos puso en este momento esta prueba juntas y compartirles que en este proceso, que es un proceso muy doloroso… la gente no sabía pero con solo vernos nos limpiábamos las lágrimas, con solo vernos nos apapachábamos el alma…”.

Galilea recibió un fuerte de abrazo de sus compañeros, a quienes agradeció por el apoyo que le han brindado ante esta situación. “Me siento tan acompañada y tan querida con ustedes, mujeres trabajadoras, grandes mamás, por algo nos puso Dios en este momento que para muchos podría parecer una mala jugada y mala broma y para mí ha sido reconfortante pasar este momento y pasar su dolor… Hoy más que nunca entiendo esta palabra de sororidad, que estamos pasando esta semana de la mujer. De verdad, saben que tienen todo mi cariño y que nos tenemos en este momento de dolor… Vamos a salir de esto y que venga la vida… Mucho respeto y tener esta parte de sí, un poquito de empatía a nuestro dolor…”, dijo. "Sí se puede llevar una gran relación con tu expareja y lo que nos une es el amor por nuestros hijos…”.