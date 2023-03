Galilea Montijo anuncia su separación de Fernando Reina: 'Ya hemos concretado acciones civiles'

Con el corazón en la mano, Galilea Montijo compartió con su público una de las decisiones más fuertes de su vida, pues tras 11 años de matrimonio ella y el padre de su hijo, Fernando Reina, pusieron punto final a su relación amorosa. Fue la mañana de este 10 de marzo cuando la tapatía dio a conocer la noticia de su ruptura a través de las redes sociales, espacio en el que envió un comunicado para hablar abiertamente de esta transición en su vida que, asegura, ocurre desde el amor y el respeto que ambos se tienen. Así mismo, se sinceró sobre el procedimiento que han seguido para dar conclusión a lo suyo, abordando uno de los motivos que fue detonante en su separación.

El comunicado de Galilea y Fernando al completo:

“Queridas amigas y amigos. Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que, después de once años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles”.

“La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por Covid-19, ocasionó diferendos entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo”.

“Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar”.

“El respeto y privacidad que puedan brindarnos en este proceso familiar será profundamente agradecido. Al ser temas que involucran a personas no públicas, no habrá al respecto más declaraciones. Gracias. Galilea y Fernando".

Cabe destacar que famosos como Alessandra Rosaldo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Mauricio Mancera, entre otros, enviaron mensajes de solidaridad a ambos, deseándoles lo mejor en este nuevo comienzo.

La historia de amor de Galilea y Fernando inició hace más de una década, cuando la conductora de televisión conoció al funcionario durante una visita de trabajo al puerto de Acapulco. "A la segunda semana que lo vi me divertí muchísimo porque siempre fue muy divertido con nosotros. Me divertía mucho con él... Yo andaba medio mal, pasaron los meses, trabajamos pero padrísimo... Después dejamos de vernos como unos dos meses, pasa Navidad y después me dice: 'Oye, feliz Año Nuevo, que te la pases increíble'...", recordó la tapatía en entrevista con Hoy, revelando que por aquel entonces Reina estaba a punto de contraer matrimonio con una chica, aunque él desistió. Desde ese momento, la chispa del amor cobró fuerza entre los dos, por lo que comenzaron a tener mayor acercamiento y a descubrir sus sentimientos. "Me cayó el veinte de muchas cosas, yo ya estaba separada y cuando nos volvimos a ver fue de: '¿Qué nos pasó? A los seis meses de conocernos yo ya estaba casada y embarazada. La verdad es que nos besamos y ya de ahí no nos soltamos...", confesó.

