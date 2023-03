Eduardo Capetillo Jr responde a los rumores de romance

Es un periodo de grandes retos para Eduardo Capetillo Gaytán, quien sigue con orgullo los pasos de sus famosos papás, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, entusiasmado por probar suerte en el espectáculo. Gracias a ello, el joven ha logrado ganar popularidad con el paso de los días, lo que de alguna manera ha hecho crecer entre el público el interés sobre lo que ocurre en su vida personal. De hecho, recientemente comenzaron a circular rumores que lo ligan sentimental mente con Alexa Díaz Ordaz, hija de la actriz Daniela Castro, por lo que el joven tomó la decisión de hablar por primera vez de esta situación para poner fin a la incertidumbre y dejar claro qué es lo que ocurre en su corazón en estos momentos.

Amable como suele ser, Eduardo concedió una entrevista al programa matutino Hoy, en la que además de hablar de cómo desea forjar su carrera sobre los escenarios, atendió a una de las preguntas recurrentes entre las celebridades, precisamente las que tienen que ver con los temas sentimentales. Al ser cuestionado sobre si se encuentra enamorado de Alexa Díaz Ordaz, respondió: “No, nunca. Alexa es una gran amiga, es una niñaza, igual súper talentosa. Ahorita pues está ya preparando su lanzamiento…”, dijo en tono amable y entre risas, asumiendo con total calma lo que se dice él. De esta manera, despejó una duda entre sus seguidores, ávidos por conocer más de su entorno personal.

Eduardo decidió ser puntual con su declaración, haciendo evidente que por ahora se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales, por lo que en cuestiones sentimentales no existe ninguna chica que en estos momentos le robe suspiros, descartando así algún tipo de relación amorosa con Alexa. “No, es mi amiga y yo estoy soltero…”, dijo entre risas. El joven tampoco ahondó en detalles de los planes que tiene en el amor, pues suele ser muy reservado cuando la prensa toca estos temas públicamente.

Recordemos que en noviembre de 2022, Eduardo concedió una entrevista a HOLA.com México, en la que además de confirmar que está soltero, compartió cuáles son las cualidades que debe tener la mujer de sus sueños. “Yo tengo que admirar a mi pareja, así me diga: ‘¿Quiero ser la mejor jugadora de videojuegos del mundo?, ¡hazlo, dale!, ¿sí me explicó?, haz lo que quieras, pero ten metas, ten objetivos, eso es lo que yo busco en una mujer, porque la belleza se va, es algo muy efímero y si tú basas tu relación en eso, desde mi punto de vista, creo que estás cometiendo un error importante y lo que no se va a ir es la admiración”, dijo.

Ser hijo de papás famosos

Ante su ferviente anhelo por incursionar como cantante, Eduardo Capetillo Gaytán tiene claro que debe trabajar muy duro para conquistar sus sueños. Con este pensamiento busca seguir adelante sin pedir el apoyo de sus famosos papás, pues desea forjar su propio camino a partir de sus propios méritos. “Llevo los apellidos de mis papás, al final no los voy a cambiar. Pero no quiero ayuda, no quiero que me ayuden, quiero que lo que yo haga sea mío. Si fracaso que sea por mí, si tengo éxito que sea por mí. Y yo no creo en los atajos, siempre lo he dicho, los atajos no existen y si tomas atajos al final del día se vuelve insostenible…”. Sobre las comparaciones que hacen de él co su papá por el parecido físico, agregó: “A quién querían que me pareciera, malo que no me pareciera a él. Está bien padre, el que nos tengan en mente para mí es bonito. Yo le agradezco mucho siempre a la gente que nos sigue, que nos ve…”, dijo entre risas.

