Conmovida hasta las lágrimas, Paola Rojas recuerda el momento más especial que vivió en su noticiero

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la producción de Netas Divinas se vistió de manteles largos para el programa especial en el que contaron con la presencia de la saxofonista, María Elena Ríos, quien acudió para dar detalles del activismo que realiza desde que fue víctima de un ataque con ácido. Conmovida con la valentía de Malena, como le dice de cariño, Paola Rojas recordó cuando la conoció, hace dos años, durante la entrevista que le hizo para el noticiero matutino, una visita que se convirtió en uno de los programas más especiales para la periodista debido a que fue la mente maestra detrás de la espontánea colaboración de la saxofonista con Ximena Sariñana con quien interpretó La Llorona. Paola se conmovió hasta las lágrimas al escuchar que fue aquel momento el que hizo que María Elena se reconciliara con su saxofón.

Durante esta charla, María Elena Ríos recordó que tras su ataque fue muy importante descubrir el apoyo que los medios de comunicación le brindaron: “Cuando veo mi cara y la de mi agresor en todas partes es cuando me di cuenta y sentí, por primera vez, ese abrazo sororo, ahí lo conocí. Yo veía a Paola Rojas, veía los noticieros y decía: ‘Wow es increíble cómo trascendió esto’, porque yo creía que estaba sola, porque te sientes sola con tu familia”, recordó. Por su parte, Paola compartió cómo su encuentro con Malena la marcó: “De entrada, me encanta ver que llevas tus brazos descubiertos, te veo tan liberada de un montón de cosas que, entiendo, no estabas listas en otro momento. Me acuerdo que la vez que fuiste al estudio pediste dar la espalda, por supuesto, respetamos esa decisión, pero yo que te estaba viendo y que podía ver tu fuerza decía: ‘Ojalá todos pudieran ver la mirada de esta mujer y hoy la están viendo’, porque sí lo transmites”, puntualizó.

Paola contó cómo fue que se le ocurrió el que, a la distancia, es uno de los recuerdos más especiales de su tiempo en el noticiero: “Después de la entrevista venía Ximena Sariñana a cantar, entonces, de repente, en el corte comercial dije: ‘Aquí se me juntaron dos talentosas, dos reinas de la música’ y les propuse: ‘¿Por qué no hacen algo juntas?’ y ambas accedieron. Fue un momento tan bello, tú con el saxofón y Ximena cantando La Llorona. Me llevé esa imagen a conferencias con mujeres víctimas y tú no te imaginas la fuerza que les diste con tu música, con tu voz, con tu ser tan potente, tan maravilloso”, confesó Rojas. La periodista no pudo evitar las lágrimas al escuchar cómo aquel instante impactó la vida de Malena: “Y fue precisamente Pao, en el programa, que yo me empecé a reconciliar con el instrumento ¡Gracias!”, le comentó la saxofonista a la periodista.

Para María Elena aquel instante tocando su instrumento fue muy poderoso: “Precisamente ahí es donde sentí la frase de que la música cura y sí. Fue muy padre porque cuando tú escuchas La Llorona evoca a una mujer triste, pero cantarla en esa circunstancia fue como reivindicarla e imaginarla de una manera diferente. Si bien, yo no estaba en las mejores condiciones, el momento fue mágico Paola, creo que ahí fue donde yo empecé a reconciliarme con el instrumento, porque yo lo odiaba, porque eso le enojó a mi agresor, que yo fuera músico”, compartió. Conmovida, Paola reconoció que ese recuerdo es de los más especiales de su carrera como periodista: “Ocurrió algo muy mágico. Para mí ese es uno de los momentos transformadores, que le dan sentido a mi trabajo y por el que digo: ‘Si me levanté tantos años tan temprano, por lo menos, sí valió la pena’”, reconoció la periodista.

La resignificación de sus cicatrices

En esta poderoso conversación de María Elena Ríos con las Netas Divinas, la saxofonista compartió cómo le ha dado un nuevo significado a las cicatrices que le dejó el ataque: “A mí me gusta mucho la historia, la antropología, saber todo sobre las culturas Mesoamericanas y justamente, en pandemia, yo todavía estaba muy frustrada con esto de ya no ser bonita. Leí un artículo sobre acontecimientos de guerreros Mexicas en el que contaban que cuando venían de la guerra todos heridos, inclusive se veían atractivos, pues era una forma de presumir: ‘Yo libré una batalla’ y yo dije: ¡Yo también!’”. Así, como una guerrera, es que Malena lucha para que, en el futuro, ninguna mujer sufra un acontecimiento como este: “Yo considero que la verdadera justicia, probablemente, no la van a ver mis ojos de manera completa, pero las niñas que hoy y ayer nacieron, sí”, finalizó.