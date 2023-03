Rebecca Jones rompe el silencio sobre su estado de salud

El optimismo con el que Rebecca Jones asume la vida le ha permitido abrirse paso más allá de las complicaciones de salud que ha enfrentado a lo largo de estos años. Recientemente, tuvo que ser hospitalizada debido a un cuadro de neumonía, mismo que logró superar gracias a la atención oportuna de sus médicos. Desde entonces, había preferido mantenerse alejada del ojo público, aunque fue en días pasados cuando tomó la decisión de reaparecer al asistir a la premier de la película titulada Nada Que Ver, compartiendo en sus redes sociales las imágenes de ese encuentro. Como suele ocurrir, surgieron algunas especulaciones a raíz de la publicación de esas fotografías, por lo que la actriz ha roto el silencio para echar por tierra todo lo que se dice, asegurando que se encuentra muy bien.

Rebecca concedió una entrevista telefónica a Javier Poza, para Radio Fórmula, espacio en el que lamentó la manera en que algunos medios de comunicación se han referido a ella, al comentar sobre su aspecto físico, tras su asistencia a la premier de la película. “Yo no quise ir a la premier grande que fue dos días antes, los productores lo entendieron muy bien. Primero porque algunos medios me atacan muchísimo, y qué triste que tenga que decir esto pero es la verdad. Hay algunos medios que dicen: ‘Rebecca está enferma y nosotros tenemos la razón’…”, explicó, para luego revelar qué es lo que más le incomoda de las charlas que suele tener con algunos reporteros. “Mucho me molestaba que me preguntaran cosas, primero mal información para el público, y segundo: ‘¿No le da miedo la muerte?’, no, no me da miedo, tan no me da miedo que aquí estoy presentando una película…”.

La protagonista de cine, teatro y televisión, también abordó el tema de los comentarios que se han hecho por su delgadez, asegurando que a este tipo de declaraciones prefiere restarles importancia. “La delgadez es lo de menos. Sobre todo la actitud que siempre he tenido desde el principio, no hay que doblarse ante nada, pero tampoco hay que creerse los buenos momentos. Todo lo bueno y todo lo malo pasa y qué hay que hacer de todos esos momentos, aprender…”, explicó.

¿Cómo se encuentra de salud?

Estos días, Rebecca sigue al pie de la letra las indicaciones de sus especialistas, aunque asegura que ya se encuentra mejor y enteramente motivada para seguir adelante. “Yo voy mejorando, de hecho ya estoy en salud perfecta solo que estoy aparte con medicina alterna, un biólogo me hace menjurjes… especial para mis necesidades. Con la neumonía, que fue lo que inició todo esto, tuve una baja de glóbulos y de plaquetas y de hemoglobina brutal y eso fue lo que me puso muy delgada, fueron 10 días en terapia intensiva…”, confesó.

Por ahora, Rebecca solo se enfoca en recuperar peso, por lo que lleva una dieta específica para lograr ese propósito. De esta manera, poco a poco ha conseguido estabilizarse, aunque todavía tiene que lidiar con algunas circunstancias debido a la condición en su sangre. “Ya me dieron de alta, los doctores están muy contentos pero lo que sí no ha subido son mis niveles de hemoglobina. Por eso me canso todavía, por eso ando a veces con el oxígeno porque me canso, me agoto, me causa un agotamiento brutal el no tener tu sangre al cien, como debe de ser…”. En ese espacio, la intérprete confirmó que tiene varios proyectos de trabajo en puerta, por lo que se enfoca en recuperarse al cien para regresar a los escenarios. Eso sí, siempre manteniendo una actitud positiva. “Lo que tampoco me preocupa tanto es lo que algunos medios piensen de mí. Sí me importa mucho transmitirle al público un mensaje positivo y a través de mi vulnerabilidad estoy lográndolo y eso a mí me gusta…”.

