En ¡HOLA!, Amanda Miguel y Ana Victoria a corazón abierto

La historia de amor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer es una de las más recordadas dentro de la industria del entretenimiento, los cantantes no solamente forjaron exitosas carreras sobre los escenarios, sino que formaron una hermosa familia con su hija, Ana Victoria, digna heredera de su talento. Nadie, ni siquiera Amanda, imaginaría que lo que parecía una historia de película tendría un desenlace, cuando hace catorce meses, Diego partía. A la distancia, Amanda y Ana Victoria han tenido que continuar con los recuerdos maravillosos de una vida juntos, y ahora entregadas a sus papeles de abuela y madre, respectivamente, con la llegada del heredero de esta dinastía. En este número de ¡HOLA!, ya disponible a la venta, Amanda y Ana Victoria nos abren las puertas de su hogar y nos hablan, por primera vez, de su dolor tras la partida de Diego y de cómo recuperaron su sonrisa.

“Nunca jamás imaginé quedarme viuda”, nos confiesa Amanda, quien acompañada de su hija, rinde un sentido homenaje a Diego en la gira Siempre te amaré. “Para mi gusto, la partida de mi papá ocurrió en el momento más hermoso de su vida. Me duele en el alma porque mi papá conoció a mi hijo, pero no lo disfrutó”, cuenta una nostálgica Ana Victoria, que se ha establecido en Estados Unidos, en donde también se encuentra ahora Amanda, pues no quiere estar sola en estos momentos. Encuentra el entrañable posado desde la residencia de la familia en México y la entrevista al completo en nuestras páginas.

