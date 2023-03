Con un especial posado junto a su hija, Ludwika Paleta les dedicó un mensaje a las mujeres de su vida

Como muchas celebridades este 8 de marzo, Ludwika Paleta se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a través de Instagram donde compartió un álbum de fotos en el que incluyó imágenes junto a las mujeres más importantes de su vida. En esta publicación destacó el nuevo posado de la actriz junto a su hija Bárbara, de cinco años de edad, quien es, sin duda, una de las figuras más especiales para la actriz. La protagonista de Madre solo hay dos, también incluyó una foto junto a su cómplice de vida, su hermana Dominika y con Aitana y María, sus sobrinas. En esta especial fecha también recordó a su mamá y a sus dos abuelas, a quienes honró con fotos familiares inéditas.

De este álbum destaca una imagen con la que la actriz dejó ver lo mucho que ha crecido su hija Bárbara quien, en mayo próximo, celebrará su cumpleaños número 6. Aunque Ludwika es muy cuidadosa de no revelar la identidad de su hija, sí comparte fotos a su lado, por lo que, de alguna manera sí ha compartido cómo han crecido sus mellizos. En este nuevo posado con su hija, aparece la actriz dándole un tierno abrazo a la niña quien acurruca su cabeza en el hombro de su mamá: “Hoy honro a las mujeres de mi vida. Por mis abuelas, mi madre, mi hermana, mis sobrinas, mi hija”, escribió la actriz como descripción de esta publicación que acompañó del hashtag #Niunamas.

En este álbum, también vemos a Ludwika junto a su hermana mayor Dominika, uno de sus referentes femeninos más importantes de su vida. Conmovida por las palabras de la actriz, Dominika le respondió con un: “Te amo mucho”. En 2021, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ludwika contó que cuando su familia llegó a México, proveniente de Polonia, la encargada de enseñarle sus primeras palabras en español fue su hermana, además, gracias a Dominika Paleta, obtuvo el papel de María Joaquina en la telenovela Carrusel de Niños, el proyecto que la catapultaría a la fama: “Estaba aprendiendo a manejar, le pidió el coche a mi papá y mi papá no sabía ni a dónde íbamos. Mi hermana de 15 años me llevó a un casting en Televisa. Mi papá no tenía idea de esto, mi mamá menos”, contó.

En aquella conversación, Ludwika habló como nunca de la valentía de su mamá quien, muy jovencita decidió dejar todo en Polonia para seguir a su esposo músico a México, el país que se convertiría en su hogar. Por esa y varias razones más, la actriz también incluyó en su publicación del Día Internacional de la Mujer a su mamá quien lamentablemente falleció en 2011. Con una foto en la que aparece doña Bárbara (nombre que lleva su hija en su honor) cargándola de bebé, Ludwika compartió un poco de la mujer más importante de su vida quien, la inspira todos los días: “Mi mamá venía con dos maletas y con dos niñas chiquitas, no sabía cómo se iba a hacer aquí de cosas, no sabía nada”, contó en aquella entrevista con Mara sobre su llegada a México.

Un linaje de mujeres valientes

En esta publicación, Ludwika compartió por primera ocasión imágenes de sus dos abuelitas, ambas de origen polaco quienes también fueron mujeres valientes que enfrentaron la difícil situación de aquel país tras las guerras. Justamente debido a los conflictos sociales y políticos que se vivían en Polonia durante la infancia de Ludwika, fue que su familia decidió venir a México, donde su papá consiguió trabajo como músico: “Así llegamos y empezamos a hacer una vida aquí, mi mamá se enamoró locamente de México, mi mamá echó raíces muy pronto aquí. A nosotras mi mamá nos hablaba en polaco y aprendimos español en la escuela. Mi hermana, cuando llegamos, tenía 8 años, entonces ya no estaba chiquita, entró a la primaria y dice que cuando llegó, las primeras veces no entendía nada y algo un día le hizo click”, recordó Ludwika.