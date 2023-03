¿Qué opina Paula Levy del romance de su abuela, Talina Fernández?

Desde hace poco más de un año, Talina Fernández vive de lo más enamorada de su pareja, el señor José Manuel, a quien conoció gracias a un fan que se le acercó en un supermercado, para comentarle que uno de sus tíos quería conocerla, sin imaginar que esa primera invitación sería el inicio de su historia de amor. Sin embargo, el novio de Talina no solo ha logrado robarle el corazón a la comunicadora, sino también a toda la familia Levy, pues según ha confesado en más de una ocasión, su clan reaccionó muy bien a su romance, por lo que se han encargado de hacer sentir a José Manuel como parte de la familia. Algo que se ha visto reflejado en las recientes declaraciones de su nieta, Paula Levy, quien se dijo muy emocionada de ver que su abuela se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

Así lo compartió la jovencita en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se pronunció sobre la relación de Talina y José Manuel, mostrándose a favor de que la presentadora viva el amor sin restricciones y libremente. “Bien feliz, de verdad muchísimo gusto verla enamorada otra vez”, expresó Paula, en entrevista con el programa De Primera Mano, luego que fuera cuestionada por el noviazgo de su abuela, celebrando el hecho de que la edad de la también locutora no haya sido un obstáculo para permitirse vivir una experiencia como esta. “Está padrísimo que no haya edad para el amor”, agregó Levy con una enorme sonrisa en el rostro.

En mayo del año pasado, Talina Fernández revelaba que su familia había reaccionado muy bien a su nueva relación, pero quien más ilusionada estaba con verla nuevamente enamorada era su nieta María, quien no cabía de la emoción de ver a su abuela darse una nueva oportunidad en el amor. “María está enloquecida con José, pero enloquecida, es más, el domingo vamos a ir a comer. Lo que sucede es que, tantos mis hijos, como María, comprenden que él y yo nos cuidamos el uno al otro”, comentó la conductora a los micrófonos del programa De Primera Mano, quien confesó que su relación va tan bien que ya comparten techo: “Vivimos juntos jueves, viernes, sábado y domingo, con la certeza de que encontraste a alguien que te dice la verdad, de que no te va a poner los cuernos, que es respetuoso, que tiene los modales, igual a los que te enseñaron tus abuelos, que es fino, decente, educado, me abre la puerta del coche, yo no lo podía creer”, contó emocionada.

Por otro lado, Fernández reconoció que su novio es el hombre de su vida: “Es un compañero, que es lo que necesitaba yo en esta vida, yo ya tuve culto, letrado, guapo, pero un señor de mi época, que podamos hablar de lo mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos, es una bendición”, explicó la conductora.

¿Tienen planes de boda?

Aunque Talina y José Manuel están disfrutando de una relación de ensueño, ambos tienen muy claro que no quieren casarse. “Llegamos con unas experiencias; él primero fue viudo, luego divorciado. Yo me casé tres veces, y yo creo que si no hubiéramos vivido lo que vivimos los dos, los años que no nos conocimos, no seríamos las personas que somos ahora”, comentó la conductora. Talina bromeó con este tema y contó cómo ha ido evolucionado su relación: “Todo empezó cada quien en su casa, pero ahora vamos aprovechando otro día y otro día, no sé en qué va a parar, no nos vamos a casar. Él me dijo: ‘Yo no me voy a casar contigo’ y yo le dije: ‘Tranquilo, yo no me voy a embarazar’", comentó con el sentido del humor que la caracteriza.

