¿Anette Michel regresa a MasterChef? Esto fue lo que reveló

En su faceta de conductora, Anette Michel logró conquistar el éxito a lo largo de cada episodio del reality de cocina MasterChef. Sin embargo, debido a su ferviente interés por incursionar en la actuación, aunado a otras circunstancias de las que habló anteriormente, la presentadora abandonó las filas de TV Azteca, televisora poseedora de la popular franquicia de competencia para su transmisión en México. A un tiempo de dejar el proyecto, la tapatía podría hacer realidad el sueño de sus fans, pues asegura que existe la posibilidad de regresar a las pantallas para retomar la conducción del programa. Así mismo, opinó sobre los recientes cambios que se han llevado a cabo en ese proyecto, motivada por lo que podría darse próximamente.

Abierta como siempre a conversar con la prensa, Anette hizo frente a las versiones que aseguran podría volver a MasterChef, poniendo fin a la incertidumbre que ha rondado a lo largo de estos días. “Hay idea, y la ilusión que tenemos todos es regresar el elenco original, chefs y la señora conductora y volver a hacer esa magia que fue las primeras temporadas…”, dijo en entrevista para los medios de comunicación durante su asistencia a un evento público, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortíz para su canal en YouTube. En ese mismo espacio, la presentadora hizo énfasis en su motivación para volver a la pantalla, a pesar de que sigue abierta a nuevas propuestas. “Vamos a ver, por lo pronto sí hay una nueva administración. El productor es muy amigo mío, lo adoro y yo estoy segura que va a hacer un gran trabajo con esta temporada…”, afirmó.

En otro instante de la charla, Anette se sinceró sobre los motivos que la han llevado a reconsiderar su posible regreso a MasterChef, asegurando que el dinero no sería un factor determinante para tomar esa decisión, pues el cariño que tiene por esa producción está por encima de todo. “Si hubiera sido dinero nunca me hubiera ido. Tengo muchas ganas de hacer muchas otras cosas pero amo y adoro el proyecto, estoy segura que le va a ir muy bien...”. Entre otras cosas, reiteró la cercanía que mantiene con el productor a cargo del reality, augurando un futuro prometedor para el mismo. “Adoro al productor nuevo, me da mucho gusto que están refrescando el programa. Yo creo que van a venir muchas sorpresas, van a hacer cosas bien interesantes esta temporada…”, compartió.

Mientras tanto, Anette se mantiene a la espera de nuevas oportunidades, incluso dentro de Televisa, empresa que en 2021 le dio la oportunidad de retomar su faceta como actriz en el melodrama titulado Contigo Sí, producido por Ignacio Sada. A pregunta expresa de si ha realizado castings para regresar a la actuación, dijo: “He hecho varios pero todavía no sale nada. Yo iba a estar en febrero haciendo película y resulta que la pasaron a fin de año, entonces eso fue lo que me movió todo… Yo sigo ahí haciendo castings y luchando por mi carrera como actriz…”, expresó.

Fue a finales de febrero cuando se dio a conocer que dos de los jueces de MasterChef, la chef Betty y el chef JoséRa Castillo, ya no participarán en la nueva temporada del programa. Recordemos que ambos emitieron comunicados en sus respectivas redes sociales, lo que de inmediato despertó una ola de especulaciones. “No tengo idea. Pero créanme que falta de dinero no va a ser, el programa ha sido muy exitoso. Yo que soy amiga de Betty, por ejemplo, sé que se tomó un año sabático y se lo dijo a todo el mundo. Son muchos los compromisos y de repente puedes querer hacer el proyecto pero por fortuna luego salen otras cosas y no puedes. No sé qué pasó, es que yo hace tres temporadas que no estoy ahí y estoy como ustedes, muchachos, intrigada…”, declaró.

