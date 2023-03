A un año de su denuncia pública, Sasha Sokol vuelve a alzar la voz: ‘Hay quienes justifican a mi abusador’

Hace un año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol tomó las fuerzas que necesitaba para romper el silencio que había mantenido por años y denunciar públicamente el daño que le provocó la relación que sostuvo en la adolescencia con el productor Luis de Llano Macedo. A doce meses de haber comenzado con su lucha, la cantante ha alzado nuevamente la voz, esta ocasión, para compartir con sus seguidores en Instagram las enseñanzas que le ha dejado esta experiencia de compartir su testimonio: “Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer”, se lee en la primera parte de su mensaje.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En medio del proceso legal que interpuso en contra del productor, Sasha se sinceró y habló de lo complicado que ha resultado alzar la voz: “En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas. He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”, escribió la integrante de Timbiriche en otra parte de su publicación que realizó a manera de resumen: “Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite”, publicó en la primera imagen de este álbum.

VER GALERÍA

A pesar de que su experiencia ha sido muy fuerte para ella, reconoció que romper el silencio fue uno de los pasos más poderosos en su camino a la sanación: “Levantar la voz nunca es fácil. La vergüenza, el riesgo de sufrir más violencia y la impunidad, invitan al silencio. Entiendo y respeto a quienes hasta ahora han preferido callar. Más víctimas estarán dispuestas a hablar a medida que construyamos una sociedad con mayor empatía que no normalice la violencia. Cuando seamos más las que hablemos, serán menos los abusadores, pederastas y criminales que pueden esconderse en el silencio de unas, para seguir lastimando a otras”, publicó en otra parte de este poderoso mensaje.

Aunque lidiar con la revictimización no ha sido una situación fácil de manejar, Sasha sigue en pie de lucha: “Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo”. La cantante reconoció que romper el silencio fue un bálsamo para continuar avanzando en esta denuncia con la que, de alguna manera, busca animar a otras víctimas a alzar la voz: “Hablar y denunciar me están ayudando a sanar. He descubierto una red solidaria de personas que luchan todos los días contra la violencia infantil, acompañando a las víctimas y persiguiendo a los culpables para llevarlos ante la justicia. Las historias son desgarradoras, su trabajo es difícil; pero es peor presenciar el sufrimiento y no hacer nada. ¡Gracias por su valentía y trabajo!”.

VER GALERÍA

La denuncia, el camino a la sanación

Ahora que su voz ha tomando fuerza, Sasha sabe que mantenerse al margen de una situación como esta es una forma de ser parte del problema, de normalizar los abusos y la violencia: “Si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor: No tomar una postura, es una postura”. Sobre su caso, Sasha hizo referencia a los medios y a las personas en redes que, de alguna manera, han intentado quitar peso a su palabra: “Hay quienes justifican a mi abusador y su conducta. No debemos normalizar y buscar excusas; debemos señalar, denunciar y llamar a los abusadores por su nombre. La vida de muchos menores está de por medio”. Por último, Sokol publicó: “1 de cada 4 menores de edad sufre violencia sexual en México. Sólo una de cada diez víctimas hablará del tema”. La publicación de Sasha provocó la reacción de más de 14 mil de sus seguidores, entre ellos, su compañero de Timbiriche, Benny Ibarra quien le escribió a manera de apoyo: "Levantando tu voz vibrando… levantando tu voz", parafraseando una canción de la famosa banda.