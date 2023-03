Horacio Pancheri sobre la boda de su ex, Paulina Goto: 'Me puso muy contento' El actor argentino comentó sobre el enlace de su exnovia, reflexionando también sobre sus pasadas rupturas

Con la firme idea de mantener sanas relaciones, Horacio Pancheri pasa la página de sus rupturas amorosas, deseándole lo mejor a sus exnovias en todo momento. El actor habló así al conversar sobre la reciente boda de Paulina Goto con Rodrigo Saval, asegurando sentirse feliz por este romántico giro en la vida de la actriz, con quien sostuvo un romance de dos años que inició en 2016. Con total apertura, también se refirió al tema de las rupturas sentimentales, dejando claro que todo es parte de un proceso que debe ser asimilado según sus etapas, algo que a lo largo de los años le ha permitido aprender en ese sentido. Por lo pronto, también contempla celebrar su enlace matrimonial con Isa Valero y podría ser más pronto de lo imaginado, según dejó saber.

Horacio se tomó un tiempo para conceder una entrevista y referirse a la boda de Paulina, siendo esta la primera declaración del argentino desde que la intérprete dio el “sí, acepto” en su ceremonia por el civil el pasado 28 de febrero. El galán de telenovelas fue puntual en su conversación al poner en alto el cariño que tiene por su ex. “A Pau la quiero mucho. La relación no funcionó pero ella sabe que la quiero mucho. Me puso muy contento que se haya casado con este chico, Rodrigo, y si es ella feliz, yo soy feliz…”, expresó el actor en entrevista con el programa televisivo Hoy. “Se le ve muy contenta, se le ve enamorada y eso es bueno…”, expresó ante la cámara en tono amable.

Al ahondar en sus declaraciones, Horacio se sinceró sobre la reflexión a la que ha llegado tras sus rupturas amorosas, incluida la de Marimar Vega, quien hace poco más de un año celebró su boda con Jerónimo Rodríguez. “Uno se separa porque las cosas no funcionan. Cada quien hace su camino, cada quien hace su duelo. Me pasó con otras relaciones donde cada quien tiene que recuperarse y salir adelante, se casó Paulina, se casó Marimar Vega así que bueno, son cosas que pasan…”, explicó, para luego revelar que la idea de contraer matrimonio también es parte de sus proyectos, algo que podría ocurrir en menos de lo esperado. “Ahora me tocará a mí, tal vez este año, quién sabe…”, dijo.

Motivado por el amor

Así como sus exnovias rehicieron sus vidas sentimentales, Horacio Pancheri se dio la oportunidad de volver a amar. Fue hace poco más de dos años cuando su vida coincidió con la de Isa Valero, la chica de origen venezolano con la que hoy escribe las páginas de un romance colmado por gratos momentos, según ha dejado saber a través de varias entrevistas y en las constantes publicaciones que ambos hacen en sus redes sociales. Apenas a inicios de febrero la pareja celebró sus primeros dos años de relación, dedicándose tiernos mensajes en la red. “Feliz aniversario, mi amor. Dos años y vamos por más, @isavalero89. Te amo”, escribió el intérprete, palabras que fueron correspondidas por su novia con un: “Te amo”.

Meses atrás, Horacio habló sobre la idea de contraer matrimonio con Isa, asegurando que si bien es un proyecto que tienen contemplado, vivir el presente es una de sus mayores prioridades. Entre otras cosas, destacó de qué manera les gustaría que todo fuera ocurriendo. “Pronto (podríamos casarnos), solamente practicamos ese compromiso, el compromiso nuestro diario lo tenemos todos los días que nos levantamos y que agradecemos y nos elegimos… Isa es muy católica, ella va a la misa todos los domingos y antes que el bebé ella quiere casarse, así que seguramente pronto habrá noticias…”, afirmó.

