Andrea Legarreta y el poderoso mensaje a las mujeres de su vida: ‘Nos levantamos en tiempos duros’

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, Andrea Legarreta tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un entrañable mensaje a su equipo de vida conformado por mujeres que la han hecho más fuerte. Con una especial imagen en la que se ven las manos de sus hijas, Mía, Nina y las de su mamá, doña Isabel Martínez, la conductora de Hoy publicó en emotivo texto en el que compartió lo orgullosa que se siente de su red de contención en la que, a través del amor, enfrentan las adversidades de la vida. Tras dar a conocer su separación de Erik Rubín, la presentadora se ha refugiado en su familia, sobre todo en sus hijas con quienes, hace unos días, viajó a Colombia para cumplir con un compromiso laboral que las tres aprovecharon para desconectarse unos días y disfrutarse.

Mostrando un poco de dónde saca su fuerza, Andrea escribió: “Mis mujeres. Amores eternos. Con la certeza de que siempre, siempre podemos contar unas con las otras. Más allá de todo del tiempo, la distancia y la vida misma. Chabelita, Mía, Nina y yo: Mujeres amorosas, empáticas, unidas, fuertes, guerreras, sensibles, alegres, bailadoras, cariñosas, capaces, inteligentes, de esas que nos levantamos en tiempos duros y seguimos adelante. Guerreras. De esas que construimos castillos con las piedras que nos lanzan. Mujeres que creemos en nosotras y luchamos por nuestros sueños. Mujeres que amamos y apoyamos a otras mujeres. Mujeres que anhelamos justicia, equidad y paz para todas. Mujeres que anhelamos erradicar cualquier tipo de violencia”, se lee en la primera parte de su mensaje.

Además de mencionar a sus hijas y a su mamá, Andrea utilizó esta publicación para mencionar a todas aquellas mujeres que se han cruzado en su camino para hacer comunidad y mostrarle que el camino correcto es la unión: “Mujeres que amamos y apoyamos a los hombres valiosos. Gracias a todas las mujeres que, de una u otra manera me han “tocado” con su magia. Esas que han entrado directo a mi alma y corazón, incluso sin conocernos personalmente. ¡Dios nos bendiga mujeres! Vamos juntas y unidas”, se lee en la parte final de este mensaje con el que, en menos de una hora, generó más de 30 mil reacciones de sus seguidoras, entre ellas, Galilea Montijo, Aracely Arámbula y Rossana Nájera, quienes se mostraron conmovidas por el mensaje de Legarreta.

Hace unos días, en medio del anuncio de su separación, Andrea Legarreta recibió una noticia que la hizo confiar más que nunca en la lucha de las mujeres. Después de un largo proceso legal en contra de una revista por el delito de difamación, la conductora ganó esta demanda, una situación que además de un gran sabor de boca, le deja un compromiso muy importante para no volver a guardar silencio ante una injusticia: “Eso es un parteaguas, me siento muy feliz, muy orgullosa, por mí, por mis hijas, por cualquier mujer y cualquier persona que sea difamada y no me voy a detener. Ya no estoy dispuesta a detenerme”, declaró la semana pasada a Ventaneando.

No permitirá faltas de respeto

Con este triunfo en medio de la tempestad, Andrea reconoció que ha tomado fuerzas para defenderse de próximos ataques, pues ahora sabe que sí hay justicia ante la calumnia. A su llegada de Colombia, la presentadora habló de los ataques de los que han sido blanco ella y su familia tras el anuncio de su separación: “La gente es cada vez más cruel y no importa si eres público, somos seres humanos, somo una familia, hay dos jovencitas, es muy triste, la sociedad cada vez está más torcida, vacía y tóxica, a nosotros nos importan nosotros cuatro, qué suceda con los de fuera que han decidido hablar de nuestra vidas, sin ni siquiera ver las suyas, me parece muy triste”, reconoció la conductora quien nunca más guardará silencio ante los ataques.