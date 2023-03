Ana María Alvarado confirma que ya hay fecha para iniciar el proceso legal en contra de Maxine Woodside

Mientras Maxine Woodside ha guardado silencio respecto al proceso legal que emprendió Ana María Alvarado para llegar a un acuerdo por las más de tres décadas que colaboró para el programa Todo para la mujer, la periodista de espectáculos continúa compartiendo con sus suscriptores en Youtube detalles de este litigio que, confirmó, comenzará el próximo lunes 13 de marzo. Después de que se filtrara en los medios de comunicación información de la primera audiencia a la que, se presume, también está convocada La reina de la radio, Ana María explicó: “No he querido comentar nada, porque cuando uno entra de lleno al proceso legal hay que ser muy cuidadosos, porque hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir”, explicó la también colaboradora de Sale el sol.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Ana María se animó a confirmar que ya tienen fecha para su primera audiencia, luego de que varios medios de comunicación dieran a conocer que se encontrará nuevamente con Maxine el próximo lunes: “Ellos dieron a conocer y corroboro que este lunes próximo, a las 9:00 de la mañana, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje estaré ahí presente para la cita que se me hizo para seguir el caso de la situación de mi trabajo en el radio, mismo trabajo que ya no tengo, mismo trabajo del que fui despedida”. La periodista resaltó que quiere mantener la transparencia con su público: “Yo les he contado todos los procesos, porque así es como, ustedes y yo, hemos entrado en confianza, porque yo les prometí que les iría informando los pasos en el proceso, no me he guardado nada, porque he tratado de ser sincera y lo más apegada a la verdad”.

VER GALERÍA

La periodista reconoció que el apoyo que le ha mostrado el público le ha servido como indicador para darse cuenta que está yendo por buen camino: “Quieren hacer pensar que estoy mal, pero no estoy mal, porque no estoy pidiendo nada fuera de lo común, simplemente lo justo”. Aunque ella confirmó su cita en el Tribunal, desconoce si Maxine asistirá: “En efecto yo fui notificada y tengo la cita para ir el próximo lunes 13 de marzo a las 9:00 de la mañana, de la contra parte no sé si esté citada, si esté notificada, me imagino que sí, desconozco si llegará o no llegará, por lo pronto lo que sí les puedo asegurar es que yo sí estaré, porque es un compromiso con la justicia que no puedo evadir, no puedo dejar plantada una cita, porque creo que uno tiene que ser responsable con todas sus acciones, las buenas y las malas, porque si uno hace algo indebido hay que aguantarse a las consecuencias y si haces algo bien también vendrán las recompensas”, añadió.

La conductora de Sale el Sol adelantó que, de llegar a un acuerdo en la primera audiencia, el panorama sería positivo para ambas partes: “Si lo resolvemos en esta etapa sería lo ideal y lo más fácil para todas las partes, porque ya no te tienes que ir a otras instancias”, explicó. La periodista aprovechó este espacio para aclarar que no ha sacado provecho de esta situación para ganar dinero: “Otra cosa que quiero aclarar: Yo monetizo en el Youtube desde hace cinco años, no por hablar de esto quiere decir que ya estoy ganando, no, llevo ganando cinco años dinero en mi canal de Youtube, porque he trabajo”. La periodista reconoció que antes de llegar al tribunal quiso conciliar de manera personal con Maxine, pero fue imposible: “Yo de corazón, primero, un mes o un poquito más de un mes yo estuve llamando al acuerdo”.

VER GALERÍA

Todo su agradecimiento a Maxine

En este mensaje, Ana María reiteró el agradecimiento y admiración que le sigue teniendo a Maxine: “Yo no le quiero hacer daño a nadie, lo he dicho en diferentes ocasiones, pero lo reitero, nunca en mi vida voy a hablar mal de Maxine, la quiero, la respeto, le he aprendido mucho y muchas cosas de las que sé, se las aprendí a ella, pero ahora es mi tiempo de hacer mi carrera, de ver por mi beneficio, de ver por mis intereses y no dejar que me atropellen. Esa etapa fue muy importante en mi vida, agradezco todo lo que aprendí y ahora paso a esta nueva etapa que estoy disfrutando mucho”, puntualizó. Por último, resaltó lo tranquila que se encuentra profesionalmente tras su salida de la radio: “Estoy en un momento muy importante, porque estoy aplicando todo lo que aprendí, todos mis conocimientos, mi fuerza y mi energía, cuando uno va madurando vez la carrera desde otra manera”, agregó.