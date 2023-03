Maky confiesa que tuvo que borrar unas fotos de sus redes a petición de sus hijas

Para Maky no hay nada más importante que el bienestar de sus hijas, Mía y Azul Soler, quienes sin duda se han convertido en su más grande prioridad, por lo que siempre tiene en cuenta el bienestar de sus pequeñas antes de tomar una decisión, ya sea en lo personal como en lo profesional. Algo de lo que habló durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad reveló que el amor que tiene por sus hijas es tan grande, que a petición de ellas tuvo que retirar unas fotografías de sus recientes vacaciones en Argentina de sus redes sociales, algo que hizo con total apertura, pues entiende que, en ocasiones, sus decisiones no pueden ser del agrado de sus pequeñas, por lo que siempre estará dispuesta a escuchar y atender sus necesidades.

Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano que la también actriz habló de cómo se encuentran sus hijas y de la reciente experiencia que vivió con sus dos hijas, quienes le pidieron que bajara las fotos que subió sobre sus vacaciones en las que aparecía de lo más guapa en bikini. “Los años no pasan en vano… (Mis hijas) Están hermosas, grandes, unas niñas lindísimas, buenas hijas, supercompañeras, muy bien…”, expresó la presentadora al ser cuestionada por Mía y Azul.

Fue entonces que la intérprete habló de la especial petición que le hicieron las jovencitas, que actualmente tienen 18 y 16 años, respectivamente, a raíz de las varias publicaciones que la artista hizo sobre sus recientes vacaciones, las cuales incomodaron un poco a las menores. “Me fui a Punta del Este, y ya saben que allá es diferente cómo ven el cuerpo, como que no hay tantos prejuicios”, comentó. “De repente México es una sociedad es más conservadora, que amo y adoro, pero son más conservadores, y mis hijas sí tienen amigos que me siguen, y pues me dicen: ‘mamá, ya, mucho traje de baño, mucho bikini, y te siguen mis amiguitos, qué oso, qué pena’, y tienen razón, y entonces las borré”, agregó.

Y aunque ha tomado en cuenta esta recomendación de parte de sus hijas, no perdió la oportunidad de bromear con la situación, no sin antes dejar en claro que para ella siempre será prioridad que sus hijas estén bien. “Creo que me da más pena con los papás de las amigas”, dijo entre risas, para después aclarar: “Por ellas hago todo, yo antes de hacer algo pienso en ellas”.

En su momento más pleno

Hace unos meses, Maky hizo un balance de cómo transcurre su vida en estos instantes. Luego de dar vuelta a la página a un capítulo de su vida sumamente complicado y de trabajar consigo misma, ha logrado una estabilidad de la que hoy se siente orgullosa, pues además pudo cambiar su manera de pensar en torno a aspectos muy específicos, como el hecho de que en el pasado no concebía su vida divorciada. “Estoy en un momento súper pleno de mi vida… Ahora que estoy divorciada, ahora que estoy sola… Creo que pocas veces en mi vida me he sentido tan plena. Entonces hay un chip que nos meten en la cabeza que nos engañan. No necesitas estar casada, tener una familia, tener un novio o tener el mejor trabajo o tener el mejor cuerpo, o ser la más joven para ser la más feliz…”, confesó en entrevista para el canal de YouTube de Angie, Mel y Oli.

