Chantal Andere celebra por todo lo alto los 14 años de su hija Natalia

Un día como hoy, pero hace 14 años, Chantal Andere debutó en su faceta de mamá con la llegada de su primogénita, Natalia, quien este 07 de marzo celebra su cumpleaños. Aunque la actriz es muy cuidadosa a la hora de proteger la identidad de sus dos hijos, para celebrar esta especial fecha, compartió con sus seguidores de Instagram, una foto de la infancia de su hija. Feliz de ver a su hija mayor convertirse en una adolescente, la actriz le dedicó una cariñosa felicitación en la que enlistó algunas de las cualidades de la joven quien, según ha compartido Andere, es una apasionada de la equitación.

Junto a una foto de Natalia, Chantal le escribió: “Esta maravillosa niña Natalia hoy cumple 14 años. No puedo creer cómo pasa el tiempo. Soy la mamá más afortunada por tenerte. Gracias por ser como eres y por enseñarme que el amor más puro, real, inmenso, indescriptible, único, y verdadero es el que me haces sentir todos los días. Estoy profundamente orgullosa de ti, celebro y atesoro cada momento a tu lado. Sigue siendo la persona increíble que eres y que vive la vida en esos colores de alegría constante. Te adoro mi niña. Gracias por hacernos a todos tan felices con tu existencia”, se lee en el feed de la actriz.

Esta publicación sirvió como espacio para que algunas famosas amistades de Chantal le desearan un feliz día a su primogénita, tal como lo hizo Paulina Rubio, quien comentó: “¡Felicidades a la princesa de la casa! A esa edad ya éramos amigas. Los queremos”, conmovida por las palabras de La Chica Dorada a su hija, Chantal respondió con un: “Gracias. Te queremos más”. Hace tres años, durante una entrevista con el programa Un Nuevo Día que realizó junto a su mamá, Jacqueline Andere, Chantal reveló que la maternidad es el papel más importante que ha desempeñado en la vida: “Yo creo que ser mamá, sin duda alguna, es lo más lindo que me ha pasado en el mundo, no tiene comparación, es el personaje de nuestras vidas”.

Hace tres años, la actriz confesó en una charla con el programa Intrusos la razón por la que prefiere mantener a sus dos hijos, Natalia y Sebastián, alejados del ojo público: “A veces me preguntan: ‘¿Por qué si tienes dos hijos tan lindos nunca los presumes en las redes o en las revistas?’ y yo pienso, por lo mismo, porque no me gustaría que, en algún futuro, si hay un chisme de algo los vayan a perseguir afuera de su escuela. Yo quiero que mis niños crezcan en un mundo muy ajeno a las agresiones”, explicó. En aquella conversación, la actriz confesó qué piensan sus hijos de su profesión: “Tengo dos hijos increíbles. La niña está muy orgullosa de mí, siempre me dice: ‘Ma, qué linda que trabajes tanto, estoy súper orgullosa de ti y me encanta que todo el mundo sepa quién es mi mamá”, dijo.

La vida que siempre soñó

En 2019, Chantal le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que confesó lo feliz que es con la familia que formó al lado de su esposo, Enrique Rivero Lake, con quien llegó al altar en 2008: “Enrique ha sacado lo mejor de mí, yo soy una mejor persona desde que lo conocí, de entrada, me hizo mamá de dos niños increíbles, de Natalia y Sebastián. Hoy tengo la vida como siempre la soñé y como siempre la vi y como siempre la deseé y la pedí. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe y hablo mucho con ella y todo lo que le pedí hoy está en mi vida, todo, absolutamente todo y con la persona con la que tenía que estar”, reconoció en aquella ocasión.