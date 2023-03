'Mi angelito hoy cumple 10 años', Horacio Pancheri al celebrar a su hijo Benicio El intérprete no puedo evitar sentirse nostálgico al ver lo mucho que ha crecido su retoño

El amor que Horacio Pancheri tiene por su hijo Benicio, a quien tuvo durante su relación con Carla Pasquini, es a prueba de todo, pues a pesar de la distancia -el pequeño vive en Argentina al lado de su mamá-, y del tiempo que pueden pasar separados, cada que se reencuentran logran estrechar aún más los lazos que los unen. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suele compartir algunos de los instantes más especiales de su vida como papá. Tal y como sucedió recientemente, cuando el guapo intérprete acudió a sus redes para celebrar por todo lo alto el cumpleaños número 10 de su pequeño, una ocasión en la que se mostró conmovido ante el inevitable paso del tiempo y un tanto nostálgico al hacer evidente lo mucho que su hijo ha crecido.

A través de su perfil de Instagram, el argentino compartió un tierno video en el que se puede ver a Benicio cuando era un bebé, riendo a carcajadas al escuchar la voz de su mamá. Al pie de la publicación, el intérprete expresó sus mejores deseos para el pequeñito, mostrándose un tanto sorprendido por lo rápido que pasó una década desde el día en el que se convirtió en padre, pero feliz por saber que su hijo sigue creciendo y de la mejor manera. “Mi angelito hoy cumple 10 años. Qué rápido pasa el tiempo. Te amo, cachorrito”, expresó el guapo argentino conmovido.

Cabe destacar que, desde unos días antes, Horacio ya se anticipaba a esta linda celebración, pues en su feed de Instagram compartió una fotografía del pasado en la que se le podía ver posando al lado de Benicio, quien se aprecia muy pequeño, tal vez durante sus primeros meses de vida; una postal con la que terminó por enternecer a sus fans, quienes no han dejado de enviar sus mejores deseos al cumpleañero. “Alguien pronto ya cumple 10 años”, adelantaba el intérprete al pie de la fotografía que ha logardo reunir casi 13 mil likes.

Por otro lado, la orgullosa mamá de Benicio, Carla Pasquini, no quiso que esta fecha tan importante para ella pasara desapercibida en redes, por lo que a través de su perfil de Instagram dedicó una emotiva publicación a su retoño. “¡Feliz cumple mi vida! Qué decirte que no sepas: sos TODO para mí. Te amo desde el instante que supe que venías a este mundo. Me emociona pensar que ya tienes 10 años. ¡Que seas eternamente feliz! ¡TE AMO!”, compartió.

Benicio, el gran amor de Horacio

Desde que Horacio Pancheri llegó a nuestro país a probar suerte como actor su hijo Benicio estuvo muy presente. En 2016, durante una visita a un programa de variedades en Televisa, se proyectó un mensaje que el menor, que en ese momento tenía 3 años, le envió; algo que sin duda conmovió hasta las lágrimas al intérprete, quien al ser cuestionado sobre lo que significaba para él tenerlo en su vida respondió emocionado: “Es el amor de mi vida, sí”. En agosto pasado del año pasado, el actor volvió a mencionar a su pequeño en otra entrevista en la que aseguró, su amor lo hace estar en paz: “Siempre trato de estar en mi mejor momento, trato de estar bien, de buscar estar en paz, uno va creciendo, va madurando ya se me ven las canas. Con mi hijo que está a la distancia, pero siempre trato de estar en contacto con él, con mi familia y con mis amigos”, explicó al programa Hoy.