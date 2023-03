Danilo Carrera sobre la salud de su mamá: ‘Ya son ocho meses de este proceso’

Fue a inicios de este 2023 cuando Danilo Carrera habló por primera ocasión con la prensa sobre la posibilidad de dejar México y ponerle una pausa a su carrera actoral. Aunque había preferido guardarse la verdadera razón de esta decisión, hace unos días, reconoció que quiere viajar a Miami para estar junto a su mamá, doña Elsa Huerta quien está luchando una batalla contra el cáncer. Enfocado en la recuperación de su mamá, el actor se sinceró durante una entrevista realizada en la Basílica de Guadalupe, para el programa matutino Despierta América, donde contó algunos detalles de este proceso familiar que están viviendo junto a su madre.

Primero, Danilo reconoció que era un tema que le hubiera gustado vivir de manera privada: “Sabemos que yo soy una persona pública, que todo lo que pasa conmigo es una noticia y que la gente al final del día va a lucrar de lo que sale en una revista o lo que pueda vender en una foto, en este caso, decidimos mantener esto para nosotros”, explicó. En ese sentido, el actor reconoció que la batalla de su mamá comenzó hace ya un tiempo: “Ya son ocho meses de este proceso, hasta que la gente lo descubre, llegan, te preguntan. Es verdad, mi mamá está en un proceso en el que está haciendo terapias, tratando de recuperar su salud. Lo está logrando paso a paso”, añadió.

Más sincero que nunca, el galán admitió que esta situación está directamente ligada a su decisión de alejarse por un tiempo de la pantalla chica: “La razón es mi mamá. Yo termino una telenovela, tengo que grabar una película, que son cinco semanas y me voy a Miami con ella. Terminando, paso con ella un tiempo, regreso y grabo, estoy cerrando todos los ciclos que tengo que cerrar aquí en México para estar con ella indefinidamente, al final del día, es la mujer de mi vida”, añadió. En este momento, para Danilo no hay proyecto más importante que recobrar la salud de su madre: “La mujer que me hizo el hombre que soy hoy en día, la mujer que crió a cinco niños, ella sola. No hay nada que deje yo aquí que valga la pena para no estar tiempo con ella”, dijo.

Ahora que se ha hecho pública la situación que está atravesando su mamá, la prensa comprende por qué Danilo estaba dispuesto a dejarlo todo en nuestro país para regresar con su familia a Miami. En ese sentido, Danilo habló de los señalamientos de los que fue blanco cuando contó sus planes de dejar nuestro país: “Cuando dije eso, yo era el tipo más arrogante, casi, casi que odiaba México y yo no respondí, la gente me criticó muchísimo, me llovieron las críticas en México y Estados Unidos, hasta en Ecuador y a las dos semanas que salió la otra noticia de la razón verdadera por la que me estoy retirando un tiempo de mi carrera y alejándome de México que amo, es la ciudad en la que quiero vivir, no hay otra en la que quiera vivir ahorita, pues ahora soy un santo, porque estoy dejando todo por mi madre, entonces, todo cambia muy rápido”, detalló.

Danilo y las mujeres de su vida

Desde muy pequeño, Danilo comprendió la importancia de las mujeres en su vida, debido a que fue criado por dos grandes figuras que marcaron su camino, su madre, Elsa Huerta y Elsa Almeida, su abuelita, con quien en septiembre pasado desfiló sobre la red carpet del estreno de la cinta Amor en tiempos de likes, en su natal Ecuador. Haciendo referencia a ellas, Carrera explicó por qué, para él, las mujeres de su vida siempre tendrán un lugar privilegiado: “Siempre me han protegido, me han querido, me han guiado”, reconoció el actor. Ha sido esa gran relación que tienen en casa lo que le ha permitido relacionarse de manera saludable con las chicas: “Tengo muchas amigas, tengo una relación padrísima con las mujeres”, añadió.