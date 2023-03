Las palabras de Blu Jerusalema sobre su fallecida abuela que han emocionado a Gianluca Vacchi

Han sido días difíciles para Gianluca Vacchi, quien el pasado mes de febrero enfrentó el que sin duda será uno de los instantes más difíciles y dolorosos de su vida: el fallecimiento de su madre. Fue el mismo Gianluca quien con todo pesar compartió la noticia con sus seguidores a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, instante en el que también decidió tomarse un receso de las redes sociales, para poder procesar su pérdida y refugiarse en su amada Sharon Fonseca y su hija Blu Jerusalema, quienes han sido su fuente de fortaleza en estás horas de duelo. Sin embargo, el influencer ha terminado con su silencio en redes con un emotivo mensaje con el que ha recordado a su mamá y con el que se ha conmovido al máximo al referirse a la forma en la que su pequeña hija suele recordar a su abuela, con quien Blu logró construir una cercana relación hasta el último momento.

Así lo compartió el magnate a través de su perfil de Instagram, en donde a corazón abierto dedicó unas palabras a su primogénita, a través de las cuales le hizo saber lo importante que es tenerla a su lado, en medio de estos instantes en los que la tristeza se ha apoderado de su corazón. “Solo quería que mi madre hubiera tenido un minuto más para verte sonreír besada por el sol. Hoy, cuando mirabas a la pintura de ustedes dijiste: 'nonna, te amo , mucho mucho´'. Se me partió el corazón por mi triste felicidad, así que fuimos a la playa para que mi madre, a través del sol y el cielo, pudiese besarte”, expresó Vacchi al compartir una linda fotografía en la que se le puede ver cargando a su hija en brazos, durante su viaje a la playa.

En su mensaje, Gianluca ha recordado las palabras que su hija ha expresado al ver un cuadro en el que fue plasmada la linda relación que la madre del italiano tenía con su pequeña Blu, mostrándose sumamente conmovido al respecto, pues sin duda le hubiera gustado que su madre hubiera pasado más tiempo al lado de su hija. “Mi amado ángel Blu, para mí hoy el sol no existiría si no pudiera brillar sobre ti. Desde hace 4 semanas, yo, como el sol, me escondo cada noche y solo gracias a ti y a tu mamá logro despertarme cada mañana con un pasito y una sonrisa más”, compartió.

Finalmente, Gianluca cerró su dedicatoria con una reflexión sobre el duro momento que atraviesa, mostrándose agradecido con Sharon y Blu por ser su inspiración día con día, especialmente en estos momentos en los que se siente sumamente vulnerable. “Hoy fue otro día especial, las sombras son más oscuras cuando el sol brilla tan fuerte, pero con el tiempo pasan y solo se queda el mágico calor del amor. Te amo princesa Blu, te amo Mamma, te amo Sharon; gracias por soplar suavemente en las sombras”, expresó conmovido.

La razón por la que ha escrito su mensaje en español

Para sorpresa de sus fans, Gianluca Vacchi escribió este mensaje completamente en español, el idioma natal de su amada Sharon y el cual también habla su hija Blu. Sin embargo, no fue una casualidad que el influencer haya optado esta vez por el español antes que el italiano o el inglés, idiomas con los que suele comunicarse a través de redes sociales, pues detrás de esta decisión había un motivo muy especial. “P.D: escribí esta dedicatoria en español porque mi mamá estaba estudiándolo para hablar y entender a su amada nieta algún día”, dijo Gianluca emocionado.

