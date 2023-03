A punto de convertirse en mamá, Ximena Navarrete presume su baby bump

Todo está listo en casa de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares para recibir a su segundo hijo, un varón que llegará al mundo este mes. En la recta final de su embarazo, la exMiss Universo compartió con sus seguidores en Instagram algunas imágenes de cómo luce su pancita con 35 semanas de gestación. Para Ximena ha sido muy importante compartir con sus seguidores en Instagram detalles de la dulce espera de su segundo hijo, debido a que, como muchas otras mujeres, después de un complicado proceso para quedar embarazada de su primogénita, Ximena, esta vez, la vida la sorprendió con este bebé que concibió de manera natural, una situación que se puede dar en algunas pacientes que previamente pasaron por un proceso In Vitro exitoso.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Feliz con sus nuevas curvas, Ximena compartió un álbum de imágenes de su baby bump, donde la vemos cargando a su primogénita quien, en diciembre pasado, cumplió su primer año de edad. A pesar de encontrarse en la recta final de su embarazo, la tapatía no ha dejado de cargar a la pequeña Ximena quien, en breve, debutará en su papel de hermana mayor. La tapatía acompañó este álbum de la frase: “35 semanas”, anunciando que la cuenta regresiva para la llegada de su bebé ha comenzado. Hace un par de semanas, la exreina de belleza habló, en entrevista para el programa Al Rojo Vivo, de lo especial que ha sido esta etapa: “Este embarazo fue completamente natural, ya estábamos mi esposo y yo a punto de empezar, el segundo proceso y este bebé es la sorpresa más grande, porque no lo esperábamos para nada y más después de todo lo que batallamos para tener a Xime”, reconoció.

VER GALERÍA

Para Ximena, su testimonio podría servir a otras mujeres que, como ella, están intentando convertirse en mamás: “Le preguntaba a mi médico: ‘¿Me podrías explicar qué está pasando?’, porque hasta hace unos meses esto era imposible y me dijo que hay un 20% de mujeres que tienen un In Vitro exitoso y que luego quedan embarazadas naturalmente”, explicó. Hace unos meses, cuando la exMiss Universo posó junto a su esposo e hija, en exclusiva para ¡HOLA!, en el reportaje en el que anunció su segundo embarazo, confesó a las cámaras de ¡HOLA! Tv: “Ha sido una completa sorpresa, la verdad es que no lo teníamos planeado. Es un milagro que nos cayó del cielo, nos ha sorprendido la vida y bueno, los planes de Dios creo que son perfectos y lo que uno planea, no tiene nada qué ver con lo que luego pasa en la vida real”.

Su segunda maternidad

En aquella entrevista, reconoció que no está tan preocupada por hacer una pausa en lo profesional, pues tiene muy claro que el proyecto más importante de su vida es su familia y, en este momento, la maternidad, es su rol más importante: “Mi tiempo está completamente dedicado a Xime y ahora, con dos, son etapas. Yo creo que siempre llega el tiempo para seguir soñando, para seguir teniendo proyectos y trabajando en lo que tú quieres personalmente”. Aunque se mantiene vigente con pequeñas apariciones, como su intervención en la pasada edición de Miss Universo, la tapatía desea entregarse por completo al cuidado de sus hijos: “Intento no dejarlo, intento hacer mis cositas, ahorita que tengo a Xime, pero ahorita lo único que quiero es dedicarme a esto”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque no tiene mucho que experimentó la llegada de su primogénita, sabe que la llegada de su hijo será una experiencia completamente diferente: “No sé cómo va a ser, trato de vivir el momento de hoy, el presente y ya cuando llegue el nuevo bebé, se va a integrar a la dinámica familiar y será tiempo de correr, de más desveladas, de volver a la lactancia, todo eso que acabo de vivir hace muy poquitos meses y también está bien, porque lo tengo muy fresco, va a ser una nueva dinámica, pero seguramente será igual de divertido, con más gritos y más emoción”. Por último, Ximena habló de cómo ha mantenido el equilibrio entre su matrimonio y la maternidad: “Hay momento para la pareja, hay momentos para tener esa cena o ese viajecito de, aunque sea, dos días o aunque sea una noche fuera y no cambiaría por nada el tener a mi bebé”.