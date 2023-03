El beso con el que Avril Lavigne y Tyga, el exnovio de Kylie Jenner, confirman su romance

A menos de un mes de haber cancelado su compromiso matrimonial con el cantante Mod Sun, Avril Lavigne sorprendió al mundo al confirmar su romance con el ex de Kylie Jenner, Tyga, con quien se dejó ver muy cariñosa en París, ciudad donde ambos están disfrutando de la Semana de la Moda. Para sorpresa de la prensa, después de que comenzaran a ser relacionados sentimentalmente, la cantante y el rapero demostraron que no intentan ocultar lo que está pasando entre ellos, luego de que fueron fotografiados besándose en la fiesta de Mugler x Hunter Schafer. Durante esta celebración, la cantante de 38 años de edad, arribó de la mano del rapero, de 33, de quien no se separó en toda la velada.

Para esta fiesta realizada en torno a la moda, Avril se mostró fiel a su estilo desenfadado y usó una sudadera con capucha gris, con incrustaciones de diamantes en la parte de enfrente, que combinó con unas botas de cuero negras hasta la rodilla. Recordando un poco sus inicios, llevó su rubia cabellera perfectamente planchada y le dio total protagonismo a sus ojos con el maquillaje que llevó en el que difuminó un poco de sobre verde en un delineado negro con el que resaltó su mirada. Por su parte, Tyga también apostó por un look muy casual que consiguió con una chaqueta gris y pantalones a juego, a su outfit le agregó una playera negra que hizo que sus collares de diamantes resaltaran. Como toque final, el rapero llevó su cabellera peinada en trenzas, además de lucir, la mayor parte del tiempo, unas gafas de sol.

Fue la semana pasada cuando los rumores que vinculaban sentimentalmente a Avril y Tyga comenzaron a circular en los medios internacionales. Todo comenzó cuando la cantante se dejó ver a la salida del desfile de Courrèges, fue aquel gesto lo que desató una serie de señalamientos que apuntaba a que serían la pareja sorpresa de esta temporada. Días después, volvieron a dejarse ver juntos, esta vez, en la fiesta organizada por Leonardo DiCaprió en el restaurante Kuku de París. Aunque sí se habían dejado ver juntos y muy cercanos, ha sido el beso en la fiesta de Mugler lo que terminó por confirmar que entre ellos hay más que una amistad. Durante este festejo, medios locales reportan que la pareja estuvo custodiada en todo momento por un fuerte equipo de seguridad que impedía que fueran molestados.

Estas imágenes surgen sólo un par de semanas después de que el exprometido de Avril le contará en entrevista al sitio Page Six que estaba sorprendido de la decisión de la cantante de acabar con su relación: “Estábamos juntos y comprometidos tres días antes de que se fuera de gira”. Avril y Mod Sun comenzaron a salir en diciembre del 2020, después de poco más de un año de relación, en marzo del 2021, el cantante le propuso matrimonio a Lavigne en París. En aquel año, la cantante compartió con People detalles de aquel especial momento: “Fue la propuesta más romántica y perfecta que jamás habría podido imaginar. Estábamos en París en un barco por el río Sena".

El pasado amoroso de Tyga

Además de ser conocido por su música, Tyga fue uno de los exnovios más famosos de Kylie Jenner con quien sostuvo una relación que confirmaron en 2015, después de meses de rumores que los vinculaban sentimentalmente. El romance de la influencer y el rapero, se vio envuelto en la polémica desde el inicio, debido a que comenzaron a salir muy poco tiempo después de que él terminara su relación con la madre de su primogénito, King Cairo, Blac Chyna. Kylie y Tyga se separaron definitivamente en abril de 2017, ese mismo año, Kylie comenzó su relación con Travis Scott, padre de sus dos hijos.