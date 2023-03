Fedez rompe el silencio y habla del duro momento por el que atraviesa

La vida de Fedez y Chiara Ferragni ha estado en el centro de los reflectores a lo largo de las últimas semanas, luego de verse envueltos en un mar de rumores que apuntaban a que la pareja no atravesaba por un buen momento en su relación, los cuales surgieron debido a que el matrimonio había dejado de compartir publicaciones juntos en redes sociales, y que se avivaron luego de que el rapero protagonizara un polémico instante durante el Festival de San Remo, evento en el que Chiara fungió como presentadora y al que Fedez asistió como invitado, pues el intérprete le robó un beso al cantante Rosa Chemical en pleno escenario, algo que sin duda encendió las alarmas entre sus fans y los medios de comunicación. En medio de esta circunstancia, el rapero tomó la decisión de alejarse de las redes sociales, al tiempo que explicaba que no estaba pasando por un buen momento, pero que nada de esto tenía que ver con su relación con Chiara. De hecho, la influencer previamente le había mostrado su apoyo a través de redes sociales, en donde le dedicó una emotiva publicación. Y aunque en su momento el italiano no explicó las razones de su ausencia en redes sociales, la tarde de este lunes 6 de marzo finalmente ha retomado la actividad en su perfil de Instagram y ha roto su silencio, sincerándose con sus seguidores sobre lo que ha vivido en las últimas semanas.

A través de varios videos compartidos en sus historias, el artista se mostró con un semblante serio y un tanto agotado, pero con total disposición para hablar con sus fans, quienes sin duda se habían mostrado algo preocupados por él. “Hola a todos, aquí estoy después de una larga ausencia y un período en el que no me han visto en muy buena forma. Aquí estoy para contarles lo que me pasó”, comenzó Fedez. “Primero que nada quiero agradecer los mensajes de cariño y segundo quiero contarles lo que me pasó porque todos los días salen noticias mías y de mi familia que no son exactamente ciertas”, expresó, haciendo referencia al remolino de noticias basadas en especulaciones que se publicaron sobre él a lo largo de las últimas semanas.

El intérprete continuó abriendo su corazón ahora para hablar de las razones que lo han mantenido alejado del ojo público, revelando que ha estado lidiando con algunos problemas de salud mental, que se han venido desarrollando a raíz de que fue diagnosticado con cáncer de páncreas. “Por más privilegiado que sea, fue un evento traumático y hasta ahora me doy cuenta de lo mucho que he descuidado mi salud mental desde entonces, confiando solamente en medicamentos psiquiátricos que he ido cambiado a lo largo de los meses, hasta que probé uno que no era adecuado para mí”, reveló. “Desde enero me han recetado un antidepresivo muy fuerte que me ha cambiado mucho, me ha sacudido y ha traído efectos secundarios muy fuertes desde el punto de vista físico, al punto de crearme tics en la boca que me impiden de hablar de manera libre”, detalló.

Fedez continuó explicando que, derivado de los efectos secundarios, tuvo que suspender la toma del antidepresivo de forma casi inmediata y no gradualmente como suele ocurrir, lo que trajo consigo otro tipo de efectos. “Tuve que suspenderlo de repente y esto me provocó el efecto rebote”, comentó el intérprete, quien explicó qué es el efecto rebote y lo que le provoca al cuerpo. “Además de darme una niebla muy importante a nivel cognitivo, me dio fuertes espasmos musculares en las piernas que me impidieron caminar varios días, mareos severos, dolores de cabeza, náuseas, nada bueno, lo que me impedía hacer mi trabajo. Por eso no estuve presente en la presentación de LOL y en el juicio por la masacre de Corinaldo. A la fecha no estoy al 100%, sigo con mareos y sudores locos, pero día tras día voy mejorando”, agregó el artista en referencia a los compromisos laborales y ciudadanos que ha tenido que postergar debido a la situación que atraviesa.

El reconocimiento de Fedez a Chiara

Fedez se ha tomado un momento para reflexionar sobre todo lo vivido en las últimas semanas, mostrándose optimista ante las lecciones que ha aprendido de esta experiencia. "A pesar de lo duro que ha sido este período, me ha hecho entender muchas cosas: cuánto quiero centrarme en mi salud mental, en mi familia y en mi esposa, quien ha pasado por todo a lo largo de este tiempo, cuando ella ha sido la única persona que me ha apoyado, y lamento que haya tenido que sufrir una tormenta de mier** mediática inmerecida". Fedez quiso dar un último consejo a todos sus seguidores, esperando que su experiencia sirva de ejemplo para que nadie pase por lo que él ha pasado. "Mi consejo es que cualquier evento traumático en tu vida puede pasar, cuida tu salud y tus heridas y si no, serán tus heridas las que reclamen ser sanadas". Y agregó: “Para mí, cuidar mi salud mental significa cuidar todos mis traumas sin buscar atajos. No lo hagas porque te pueden hacer daño". Finalmente, el cantante ha cerrado su mensaje agradeciendo nuevamente a Chiara, que ha estado a su lado todo este tiempo. "Quiero agradecer de nuevo a mi mujer porque ha tenido que cuidar a toda una familia y a mí, soy un hombre afortunado", concluyó.

