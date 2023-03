Entre amigas, así celebró Aracely Arámbula su cumpleaños

Desde las primeras horas de este 6 de marzo, Aracely Arámbula comenzó a recibir felicitaciones por su cumpleaños número 48, una fecha que celebró con un grupo de amigas, como mostró en una de sus historias de Instagram. Para la actriz este ha sido un año con tintes agridulces debido a que, por una parte, disfrutó de su regreso a las telenovelas con La Madrastra, pero, por otro lado, enfrentó el sensible fallecimiento de su padre, el señor Manuel Arámbula, quien murió en julio pasado. Aunque no han sido meses fáciles, la actriz se ha mostrado optimista, refugiándose en el amor de su familia y de sus hijos, Miguel y Daniel.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha estado compartiendo algunas fotos y videos de las felicitaciones que su Ara Familia, como llama a sus fans, le han hecho llegar. La celebración comenzó desde este domingo 5 de marzo, cuando la actriz compartió un video en el que presumió algunos arreglos de flores que le llegaron a su casa en Chihuahua, su ciudad natal y en la que se encontraba previo a su cumpleaños: “Mira qué belleza de flores me llegaron, celebrando mucho ya a punto de ser 6 de marzo, en mi pre-celebración, muy festejada por mi familia hermosa, ya les estaré compartiendo los videos, porque he estado celebrando mucho”, se le escucha decir en un video. Más tarde, Aracely compartió que se estaba alistando para abordar un avión, con un grupo de amigas, con quienes celebrará este año.

Aunque Aracely no detalló qué destino eligió para celebrar su cumpleaños, se mostró muy divertida grabando a una de sus amigas que llevaba dos botellas de champagne, la bebida con la que brindarían por el cumpleaños de la actriz: “Pre-cumple mode”, escribió la actriz sobre este video donde también incluyó el hashtag #Dollstime, haciendo referencia a que este año festejará entre amigas. Más tarde, a través de su feed, Aracely compartió una imagen que ha servido para que todos sus seguidores y amigos del medio la feliciten. Se trata de una foto en la que aparece dándole una mordida a su pastel: “Cumpleaños”, fue la palabra que eligió para acompañar esta foto con la que provocó la reacción de más de 26 mil de sus seguidores, entre ellos, Itatí Cantoral y Jorge El Burro Van Ranking.

Un año lleno de retos

Hace unos días, Aracely Arámbula confesó en entrevista para el programa De Primera Mano que ha sido un año lleno de retos; sin embargo, encontró en el trabajo su refugio seguro para enfrentar la ausencia de su papá. Entre las noticias que la tienen muy ilusionada es su regreso a la música, un proyecto en el que está enfocada: “Sí ha sido un tiempo difícil, en este duelo y recibir estas noticias para mí ha sido un bálsamo para poder agarrar fuerzas y vamos para delante. No les puedo contar mucho, pero les va a gustar”, comentó. Aunque no quiso dar detalles, cuando la cuestionaron sobre cómo está en el terreno sentimental comentó: “Muy bien”.

En este encuentro con la prensa habló de sus dos grandes amores, Miguel y Daniel, sus hijos, quienes en enero pasado cumplieron 16 y 14 años, respectivamente. La actriz confesó que, hasta el momento, ninguno de los dos se ha mostrado interesado en continuar el legado musical o actoral de sus padres: “No, por ahorita no, están en sus cosas personales de adolescentes, están en su escuela, con sus amigos, así que por ahorita no”. Incluso recordó el día en que, por poco, su hijo Daniel incursiona en la actuación: “Una vez los llevé a La Patrona y ellos fueron, Daniel fue a grabar una escena conmigo, pero al final, sí les dije: ‘Lleven otro niño, por sí no se logra con él’ y sí, desde que llegó dijo: ‘No, no’, entonces nunca se les ha negado la oportunidad de hacer lo que ellos quieran hacer, entonces, como no me lo han pedido, ellos están interesados en otras cosas, si quisieran, adelante”, recordó.