La decisión que Ludwika Paleta tuvo que tomar al embarazarse

Hace poco más de dos décadas Ludwika Paleta debutó en la maternidad. A sus 20 años dio la bienvenida a Nicolás, a quien procreó junto a su expareja, Plutarco Haza. A partir de ese instante su vida dio un vuelco repentino, enfocándose con ilusión en esta faceta, lo que implicó que tuviera que postergar sus planes profesionales por un tiempo. Aunado a ello, confesó que por aquellos años perdió su exclusividad en Televisa, situación que la llevó a permanecer sin trabajo, aunque eso no fue impedimento para mantenerse firme y buscar nuevas oportunidades en la industria cuando eso fuera posible. Como pocas veces, la intérprete habló de cómo asumió ese instante, en el que debido a su embarazo ocurrieron muchas cosas de las que hoy reflexiona sintiéndose agradecida, destacando ante todo la fortuna de mantener un fuerte lazo afectivo con su hijo.

Con el corazón en la mano, Ludwika reveló cómo aconteció el momento en que siendo muy joven fue flechada por Plutarco, por lo que tiempo después se embarazó de Nicolás y tuvo que replantear su vida nuevamente, pues supo que sus anhelos profesionales debían esperar. “Me embaracé y todos estos planes que tenía yo no los hice. Me embaracé a los 20 años y estaba yo enamorada, ilusionada, con mucha ilusión detener a Nicolás. No me imaginaba yo lo mucho que me iba a cambiar la vida, yo creo que de una manera muy inocente y, probablemente, muy inconsciente pensé que iba a ser como jugar a las muñecas…”, reveló en entrevista para el serial titulado Mi Vida, de la plataforma Canela TV.

Al ahondar en sus declaraciones, Ludwika contó cómo todo comenzó a ocurrir de manera inmediata, lo que la hizo permanecer en un estado de total incertidumbre. “Cuando yo me embaracé me quitaron mi exclusividad en Televisa, entonces yo dejé de trabajar. Cuando nació Nicolás yo no tenía trabajo, yo no sabía ni siquiera que iba a volver a la televisión…”, confesó en otro instante de la charla, en la que habló de cómo el nacimiento de su primogénito la llevó a reflexionar sobre los giros en su historia personal. “Fue otra de las cosas que me cambió la vida porque, pues claro, probablemente a mis veintipocos años hubiera estado haciendo castings para proyectos que a mí me interesaban o estar en Los Ángeles buscando entrar a lo mejor en las películas de Hollywood, nunca voy a saber lo que hubiera pasado…”.

La fortuna de ser mamá de Nicolás

Con el tiempo, Ludwika Paleta ha tenido la fortuna de abrirse camino como actriz y retomar el vuelo. Hoy, a la par de esa dicha profesional, se siente plena al acompañar a su hijo Nicolás, o Niico, como se hace llamar artísticamente, en la conquista de sus propios sueños. Ambos son además grandes cómplices y siempre se les ve unidos y disfrutando del día a día. “Sin duda fue lo que tenía que pasar y tuve a Nicolás muy joven y ahora somos muy buenos amigos… Me parece increíble que seamos tan cercanos y que seamos tan jóvenes los dos…”, expresó la actriz, feliz de la reciente producción cinematográfica en la que comparte créditos con el joven.

Admirar y ver crecer a Nicolás es para Ludwika una manera de verse reflejada así misma, pues destaca que debido a que se convirtió en mamá siendo muy joven tiene la fortuna de ser fiel testigo de los logros de su hijo. “Siento como que acabo de vivir lo que él está viviendo. 20 años no me parece tan lejano verlo ahora vivir su vida y decir: ‘Claro, yo me acuerdo, lo tengo tan fresco ese momento por el que tú estás pasando y sintiendo esto y me parece fascinante…”, confesó feliz.

