El mensaje de la esposa de Bruce Willis

Hace casi exactamente un año, las mujeres de la vida de Bruce Willis, incluidas su esposa Emma Hemming y su exesposa Demi Moore, así como todas sus hijas, tomaban la palabra para anunciar el retiro del actor ante un diagnóstico de afasia, que iría evolucionando en los últimos doce meses. Hace un par de semanas, volvían a tomar las redes sociales para compartir el nuevo diagnóstico del actor, quien padece de demencia frontotemporal, situación sobre la que han querido hacer conciencia, mientras ellas van aprendiendo sobre el camino cómo lidiar con esto. Después de que se diera a conocer este nuevo diagnóstico, en algunos medios se publicaron unas fotografías en las que se veía por primera vez al actor fuera de las imágenes que su familia ha compartido en redes sociales. Ante esto, una Emma, visiblemente conmovida, ha tomado la palabra, para hacer una importante petición.

Su mensaje comenzó con Emma dirigiéndose a otras personas que, como ella, están a cargo de una persona que padece de alguna enfermedad: “Estoy en casa de mis padres, es un sábado y apenas voy despertándome. Para servir en crear conciencia alrededor de la demencia, ya que esa es mi meta. Si tú eres alguien que está cuidando a alguien que tiene demencia, sabes lo difícil y lo estresante que puede ser, sólo el salir al mundo y navegarlos de forma segura, incluso siquiera salir a comprar un café. Veo los titulares…y hay un video de mi esposo en la calle, comprando un café con algunos amigos que hicieron un trabajo sobresaliente protegiéndolo. Y…”, Emma tuvo que hacer una pausa cuando la emoción la embargó.

“Así que, en el espíritu de crear conciencia alrededor de la demencia, es claro que todavía se necesita mucha educación, que se necesita poner adelante. Pero para los fotógrafos y la gente de video que están tratando de tener esas ‘exclusivas’ de mi marido en la calle, sólo dennos espacio. Sé que este es su trabajo, pero tal vez solo mantengan su distancia y a la gente del video, por favor, no le griten a mi esposo, no le pregunten cómo está, o lo que sea…Sólo no lo hagan, ¿ok? Denle espacio, permitan que nuestra familia o quien sea que esté con él, lo pueda llevar del punto a al punto b, de forma segura”, finalizó Emma, claramente refiriéndose al contexto en el que se tomaron las fotografías de Bruce hace algunos días.

El anuncio del nuevo diagnóstico de Bruce

A mediados de febrero, una vez más, de forma conjunta y mostrando un frente unido ante una situación tan delicada como la que están viviendo, Demi, Emma, y las hijas mayores de Willis, tomaron sus redes sociales para compartir un nuevo mensaje en el que compartían que a lo largo de los últimos meses la condición que padece el actor ha ido evolucionando y ahora cuentan con un nuevo diagnóstico.

“Nuestra familia quiere empezar expresando nuestra profunda gratitud por el increíble desborde de amor, apoyo y maravillosas historias que todas hemos recibido desde que compartimos el diagnóstico original de Bruce. En este espíritu, queremos darles una actualización sobre nuestro amado esposo, padre y amigo, ya que ahora tenemos un mayor entendimiento de lo que él está experimentando”.

“Desde que anunciamos el diagnóstico de Bruce de afasia en la primavera del 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, las complicaciones de comunicación son solamente uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta. Mientras que es doloroso, es un alivio el finalmente tener un diagnóstico claro”.

“FTD es una enfermedad cruel de la que muchos de nosotros nunca habíamos escuchado y le puede dar a cualquiera. Para la gente de menos de 60 (años), FTD es la forma más común de demencia y ya que el tener un diagnóstico puede tomar años, FTD es probablemente mucho más prevalente de lo que sabemos. Actualmente no hay tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos cambie en los años por venir. Mientras la condición de Bruce avanza, esperamos que cualquier atención mediática pueda enfocarse en hacer conciencia sobre esta enfermedad que necesita mucha más difusión e investigación”.