Rebecca Jones reaparece en sus redes sociales: 'Sólo sé que cada día estoy más fuerte'

Hace unos meses, Rebecca Jones enfrentó uno de los capítulos más complicados de su vida que la obligaron a hacer un inesperado giro de timón en su vida, para enfocarse completamente en su bienestar personal y su recuperación, luego de pasar varias semanas hospitalizada por un problema de salud, razón por la que incluso tuvo que abandonar la telenovela Cabo. Desde entonces, la actriz se había mantenido alejada del ojo público, teniendo algunas interacciones en redes sociales con sus fans, en las que les hacía saber que se encontraba bien. Sin embargo, la semana pasada, Rebecca sorprendió a todos al reaparecer de forma pública durante la presentación de la película Nada Que Ver, de la cual forma parte del elenco. Algo que sin duda emocionó mucho a sus fans, quienes a lo largo de estos meses se habían mostrado preocupados por la salud de la actriz. Es por eso que Jones ha querido agradecer a todos aquellos que la han hecho sentir tan querida a lo largo de las últimas semanas, dejando en claro que, pese a las circunstancias, se encuentra con la frente en alto y positiva ante el futuro.

Así lo compartió Rebecca a través de su perfil de Instagram, en donde compartió algunas imágenes de la premier que el equipo de producción de Nada Que Ver organizó especialmente para la actriz, quien no pudo acudir al estreno de su película hace unos días. Al pie de las fotografías, la artista escribió un mensaje en el que se mostró agradecida por las muestras de cariño recibidas en las últimas semanas, dejando en claro que las cosas han comenzado a mejorar en cuanto a su salud. “¡Qué lindo es saber que tanta gente me quiere! Y qué manera tan linda de demostrármelo”, expresó Rebecca en las primeras líneas de su mensaje, en el que también agradeció el hecho de que la producción de la película le haya organizada esta premier. “Invité a las personas que yo más amo, unos de toda la vida, otros, apenas de unos meses para acá, pero todos, todos, han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrellevar. Y siguen conmigo, sobre todo ahora que se ve el resplandor de la salud perfecta, esa luz de esperanza tan añorada. Algunos no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, pero sé perfectamente que su corazón está conmigo”, agregó conmovida.

La intérprete fue clara a la hora de hablar de su proceso de sanación, dejando en claro que se encuentra bien y con buenos ánimos, lista para retomar su vida en todos los sentidos, restándole importancia a todo aquello que se ha dicho en torno a su persona. “Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie : ‘lo esencial es invisible a los ojos’. Y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera… (Ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo”, expresó. “Tampoco estoy ‘luchando’ porque todos luchamos día con día por vivir (al menos yo pienso que así debería ser)”, agregó.

Rebecca también habló de su proceso médico, y aunque no entró en detalles, reveló que ha explorado todas las opciones con tal recuperarse al 100 por ciento lo más pronto posible. “Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa”, señaló Jones de lo más positiva.

La emotiva petición de Rebecca a sus fans

Finalmente, la Rebecca Jones pidió a sus fans no caer en las especulaciones sobre su estado de salud y seguir enviado sus mejores deseos para ella, reiterando el agradecimiento y cariño que tiene por todos aquellos que se ha mostrado preocupados por ella. “Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, expresó. “Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo ¡pensamiento mágico! ¡Les amo!”, finalizó.

