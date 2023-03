Sergio Mayer Mori habla del aprendizaje que le dejó Rebelde: 'Fue una experiencia maravillosa'

Desde muy joven, Sergio Mayer Mori siguió su propio camino con el firme deseo de alcanzar sus sueños sin ayuda de ninguna persona y únicamente pidiendo de sus padres su apoyo moral e incondicional cariño. Su constante búsqueda por independizarse, lo llevó a vivir solo a partir de los 16 años. Alcanzar su autonomía a una edad tan temprana, le ha permitido encaminar su carrera bajo una perspectiva más madura siempre manteniendo los “pies en la tierra”, según señaló en una sincera entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. Sin duda, uno de los proyectos que representa un parteaguas en su vida profesional fue Rebelde, la serie inspirada en la popular telenovela de Televisa que se estrenó en el 2004. Para el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, formar parte de esta producción de Netflix significó una gran oportunidad de crecimiento.

El actor, de 24 años, se mostró agradecido por haber sido del elenco principal de la serie, cuya segunda temporada se estrenó el verano pasado. “Fue una experiencia maravillosa. Conocí gente excepcional, trabajé con gente muy talentosa”, comentó antes de referirse a la “excelente convivencia” y lo gratificante que fue trabajar a lado de sus compañeros de reparto, Andrea Chaparro, Azul Guaita, Franco Masini, Giovanna Grigio, Jerónimo Cantillo y Alejandro Puente.

Al hablar sobre el proceso de aprendizaje que atravesó, Sergio mencionó que pudo fortalecer los conocimientos y las habilidades que ya tenía, además de poner en práctica los valores que le enseñaron sus padres: “Creo que a nivel profesional, solamente me ayudó a seguir alimentando la disciplina, llegar temprano, tener mis diálogos preparados, o sea, no atrasar, siempre respetar el trabajo de los demás, es algo que también me inculcaron mis papás muchísimo. Entonces fue más bien como ejercitar, ejercitar, justamente eso. Ser cada vez más profesional y mejor en lo que hacemos, que es lo que todos queremos”.

El cantante también hizo frente a la polémica en la que se vio envuelto al compartir su opinión sobre la música de RBD. “La manera en la que lo dije fue errónea completamente, yo lo sé, desde que lo dije en ese momento”, explicó reconociendo que su reacción no fue la mejor, “No cuide mis palabras, y ese sí es un error de mi parte, pero por otro lado, la libertad de expresión está y no me tiene que gustar una cosa u otra para poder estar vivo. Pero sí fue un error garrafal haberlo dicho como lo dije, cuando lo dije”.

¿Habrá nueva temporada de ‘Rebelde’?

Sergio aclaró que estaría orgulloso de continuar en la historia; sin embargo, reveló que fueron los encargados de la serie los que decidieron no seguir: “Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera, ya no hay’”. Añadió que desconoce los motivos por los que tomaron esa decisión: “El porqué no tengo idea (...) definitivamente no fue mi decisión”.

Por otro lado, el hijo de Bárbara Mori recordó sus pininos en la industria musical, en la que incursionó hace casi 10 años. El cantante contó que su primera canción fue Green Eyes. “Fue mi primera canción, la hice cuando tenía 15 años, tenía una noviecita con ojo verde”, indicó. Más adelante, dio detalles de su nuevo proyecto: “Es un álbum con 13 tracks, completo, apenas han salido dos”, agregó indicando que él produjo el disco y que éste verá la luz el próximo mes de abril, “Toda la música y el concepto lo hice yo”.

