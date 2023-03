Porque uno no es suficiente, Lele Pons y los otros dos vestidos de novia que lució en su boda

Sin duda alguna, la boda de Lele Pons y Guaynaa se ha convertido en la boda del año. Y no solo por la lista de famosos invitados, entre los que pudimos ver a Paris Hilton, Sebastián Yatra, Aitana, Ricky y Mau, Natalia Jiménez y hasta al mismísimo Chayanne, también por la forma en la que la pareja cuidó hasta el último detalle de su celebración, desde las elegantes mesas, las flores, la cena y hasta la música. Llevándose una mención aparte el increíble vestido con el que la novia caminó hacia el altar, el cual sin duda la hizo lucir como toda una princesa. Sin embargo, ese no fue el único look con el que Lele se dejó ver durante la celebración, pues como era de esperarse, la cantante tuvo otros dos cambios de look a lo largo de la velada, los cuales fueron un poco más sencillos, pero igualmente estilosos que el primero, los cuales le permitieron disfrutar por todo lo alto una noche de baile y diversión.

Tal y como lo adelantó la guapa novia días previos a su boda, fueron tres los vestidos los que escogió para este día. Luego de la ceremonia, momento en el que Lele vistió un elegante diseño de Zuhair Murad, la también influencer se dejó ver celebrando al lado de su esposo y sus invitados con un elegante vestido largo de Julie Vino, el cual mantenía todo el aire nupcial al ser de color blanco, pero un poco más sexy que el primero, pues el diseño era en corte sirena y tenía algunas transparencias a la altura del escote, y qué decir de las mangas, las cuales no formaban parte de la estructura del vestido, pues venían por separado, como si se tratara de unos guantes largos. Con este vestido pudimos ver a la novia bailar de la mano de Guaynaa al ritmo de Me Muero, de La Quinta Estación, interpretada en vivo por la mismísima Natalia Jiménez, además de bailar con su padre y hasta con su tío Chayanne el tema Tiempo de Vals, siendo este uno de los momentos de más emotivos de la fiesta.

El tercer y último vestido de la noche fue un diseño menos formal, pero no por eso menos glamouroso. La novia lució un increíble diseño de Pnina Tornai de corte skater de raso, el cual complementó con de zapatos de Pnina Tornai x Naturalizer y joyas de Jared. Un estilo un poco más relajado y cómodo para disfrutar el resto de la noche, sin dejar de lado el glamour digno de una novia, tal y como lo presumió la cantante, quien se dejó ver rodeada de todos sus invitados, bailando sin parar durante toda la noche.

Por otro lado, Guaynaa también lució dos estilos diferentes durante la noche, pues para la ceremonia lo vimos de lo más guapo en un clásico esmoquin color negro, el cual combinó a la perfección con zapatos oscuros, camisa blanca y moño en el mismo tono. Por otro lado, ya en la recepción, el intérprete lució un estilo un tanto más relajado, pues optó por un traje en el que el saco era de corte sport, de cuello mao y algunas aplicaciones en tonos claros en los bolsillos de la pieza.

¿Quiénes fueron los padrinos y las damas de honor?

Entre las famosas que han sido damas de honor se encuentran Tini Stoessel, Anitta, Kimberly Loaiza, la modelo Isabela Grutman, la influencer Nicole García, Adriana Vivas y su prima Isadora Figueroa, quien también es hija de Chayanne. Por su lado, Guaynaa también contó con su séquito de celebridades que fungieron como padrinos, entre ellos Sebastián Yatra, Ricky y Mau Montaner y Manuel Turizo, quienes desfilaron de lo más guapos en trajes color gris.

