Los detalles del espectacular vestido de novia con el que Lele Pons ha caminado al altar

El 4 de marzo será una fecha que quedará marcada para siempre en el corazón de Lele Pons y Guaynaa. Y es que la pareja finalmente ha sellado su historia de amor al celebrar su boda en una idílica ceremonia celebrada en Miami, la tarde de este sábado. Un evento de lo más esperado por la pareja, así como su círculo más cercano, pues sin duda la unión de estos dos grandes personalidades de la música y las redes sociales pintaba para ser espectacular. Y vaya que no han decepcionado. Desde la lista de invitados, los padrinos y las damas de honor, la influencer y el cantante se encargaron de que todo fuera conforme a lo que juntos habían soñado, por lo que esta boda no ha podido ser más especial para ellos. Algo que se ha visto reflejado en el espectacular vestido que la novia ha escogido para esta ocasión y con el cual ha lucido como toda una princesa de cuento de hadas.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido la misma Lele quien poco a poco ha ido compartiendo los detalles de su gran día a través de sus rede sociales, en donde se ha dejado ver convertida en una novia, luciendo un diseño de Zuhair Murad de hombros descubiertos y corte princesa de color blanco, bordado con algunos detalles que parecieran ser ramas de árboles con algunas hojas en color plateado, que suben por las mangas transparentes del vestido y terminan delicadamente a la altura del escote, y que también recorren parte de la parte de baja de la pieza. Lele complementó su look con una discreta gargantilla dorada y su anillo de compromiso, llevando el pelo recogido de un chongo alto, del cual caía su velo.

Como era de esperarse y como bien ya lo adelantaba Lele hace unos días, tendrá varios cambios a lo largo de toda la celebración. De hecho, en sus redes sociales se ha dejado ver ya con el segundo cambio, el cual corresponde a un diseño de Julie Vino, el cual mantiene ese aire nupcial al ser de color blanco, pero un poco más sencillo que el que usó durante su camino al altar. El vestido, de cuello halter y corte sirena, sin duda fue una gran elección para la influencer, quien sin duda pudo explotar su lado más sexy con esta increíble pieza.

Porque dos no son suficientes…

Cabe destacar que, durante una reciente charla con Billboard, los novios hablaron de sus elecciones de estilo para este día tan especial. “El vestido con el que voy al altar es de Zuhair Murad, que es increíble, me encanta. El del medio, con el que voy a bailar en la fiesta, es de Julie Vino. Y el último… es de Pnina Tornai”, dijo la también actriz de lo más ilusionada.

Por su lado, un poco más discreto fue Guaynaa, quien no entró en mayores detalles sobre los atuendos que ha elegido para esta velada.“Yo tengo dos. El mío es el estándar más alto de elegante dentro de lo que me voy a poner para la boda, y después, cuando vayamos a la recepción, me pongo el otro” contó.