De los botines Loewe al juego de Van Cleef & Arpels, la maleta de infarto de Ángela Aguilar La cantante llevó sus looks más chics y elegantes en su reciente viaje a París

Luego de su especial encuentro con la Reina Sofía durante la edición 2023 de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo en Madrid, España, Ángela Aguilar aprovechó su estancia en Europa para tomar un vuelo con destino a París, en la que disfrutó de los monumentos, los recintos culturales y los centros turísticos más emblemáticos del lugar, así como de sus espectaculares paisajes. Aunque ya se encuentra de regreso en la Ciudad de México, donde este sábado presenta junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo su espectáculo Jaripeo Sin Fronteras en la Plaza de Toros, la cantante sigue compartiendo los maravillosos recuerdos que cosechó a lo largo de su reciente viaje en la metrópoli francesa. Un detalle que no ha pasado desapercibido gracias a sus últimas publicaciones en redes sociales ha sido el glamouroso guardarropa que lució en la capital de la moda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Ángela Aguilar: 'Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres'

Ángela Aguilar sobre las críticas: ‘Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo’

A la par de su exitosa carrera musical, la cantante ha dado muestras de su pasión por la moda con looks elegantes y auténticos, tal como se dejó ver en La Ciudad de la Luz. Una de las piezas que llevó en los primeros días de su travesía y robó por completo la atención fue el sofisticado juego de joyería de Van Cleef & Arpels, conformado por unos aretes largos y un collar vintage de oro con motivos rojos inspirados en el trébol de cuatro hojas, una figura asociada a la ‘buena suerte’.

“Sabina tenía razón cuando dijo, ‘Yo no quiero París con aguacero. Ni Venecia sin ti…”, escribió al pie de las increíbles postales que compartió en Instagram. En la primera foto, se le ve posando en una terraza mientras de fondo se alza la férrea Torre Eiffel; en la segunda, aparece sentada frente al Museo de Louvre; y en las últimas, se le observa en un tradicional café parisino bebiendo un capuccino caliente y rodeada de flores.

VER GALERÍA

La cantante, de 19 años, tuvo la oportunidad de asistir al cabaret Crazy Horse Paris para disfrutar de Désirs, uno de los espectáculos más populares que ofrece el recinto. A la velada llegó con una larga gabardina negra de terciopelo que le llegaba prácticamente a los talones, una blusa roja y unos pantalones oscuros, que combinó con unas zapatillas de punta. Además del show, pudo degustar de una deliciosa cena, que incluyó pizza, pasta y vino.

Los looks de Ángela Aguilar que se robaron su viaje

Para una salida nocturna, Ángela eligió un look total black en el que la prenda protagonista fue su body negro transparente de Givenchy que mostraba cuadros hechos con pequeñas letras ‘G’, la inicial del nombre de la exclusiva firma. Completó su atuendo con unos pantalones de vestir negros y corte de pierna ancha, una de las siluetas preferidas de la artista.

VER GALERÍA

Por supuesto que los paseos matutinos y al atardecer no faltaron, actividades para las que Ángela estaba preparada con cómodas y abrigadoras prendas, que le permitieron caminar extensas distancias sin pasar frío, al mismo tiempo que lucía de lo más chic. Fue así que se decantó por unos jeans acampanados y un abrigo corto de peluche color marrón que iba a juego con unos botines de suela plana.

La maleta de Ángela Aguilar también incluía pares de zapatillas que por sí solas eran una obra de arte, en especial sus botines en forma de rosa de la marca Loewe, un diseño que han llevado otras celebridades, sólo que en su versión sandalia, como Dua Lipa y Ursula Corberó.

VER GALERÍA

Ángela Aguilar como nunca la habíamos visto en su faceta de modelo de Fenty de Rihanna

Una de las ciudades favoritas de Ángela Aguilar

Sin duda, la intérprete de Ahí donde me ven se ha consagrado como una de las máximas exponentes de la música regional mexicana y se ha convertido en una referente de las últimas tendencias de moda, lo cual pudo demostrar en sus aventuras por la capital de Francia, un sitio en el que puede relajarse y recorrer nuevos caminos, según explicó en sus historias: “París, gracias por enseñarme tanto, me sanas. P.D. No saben cómo extraño comer tacos y ponerle salsa a todo…”.