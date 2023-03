'Son muchas cosas las que admiro de ti', Adamari López celebra emocionada el cumpleaños 8 de su hija Alaïa

Desde que Adamari López se convirtió en madre, la presentadora no ha hecho más que dedicarse de tiempo completo al cuidado de su hija, Alaïa, procurando siempre el bienestar de su pequeña. Algo que ha sido aún más evidente a lo largo de los últimos dos años, luego de que la presentadora de Telemundo y el padre de la menor, Toni Costa, decidieran poner fin a su relación de pareja, una transición que le ha permitido acercarse aún más a su hija y construir una nueva relación, intentando hacer de esta nueva etapa de vida más llevadera y simple para ella. Es por eso que al celebrar el cumpleaños número ocho de Alaïa, la presentadora no ha hecho más que reconocer la fortaleza de la pequeñita, así como su inigualable personalidad, mostrándose muy orgullosa de la persona en la que la tierna festejada se ha convertido.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Así lo compartió la también actriz a través de su perfil de Instagram, en donde ha publicado una serie de fotografías de lo más especiales, en donde se puede ver a Adamari posar de lo más sonriente al lado de Alaïa, quien luce cada día mas grande. Al pie de las imágenes, la conductora escribió un emotivo mensaje para su pequeña, en el que se mostró sumamente emocionada ante esta fecha tan importante y marcada en su calendario. “¡Princesa de Mami! Me siento tan orgullosa de ti, de tus logros y de ver cómo te esfuerzas todos los días por hacer bien las cosas. Son muchas cosas las que admiro de ti, como por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia, bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones”, expresó conmovida.

Adamari continuó con sus palabras mostrándose orgullosa de la personalidad de su hija, enumerando algunas de sus cualidades más admirables. “Me encanta la manera tan linda que tienes para tratar y procurar a tus amiguit@s, tu acercamiento con Dios, lo sensible y fuerte que eres y cómo me enseñas con dulzura a ser mejor y enfrentarme a todo por ti. TE AMO y hoy celebro tu vida y la alegría tan indescriptible que has traído a la mía”, señaló orgullosa. “Aquí estaré siempre para ti como mamá, como amiga, confidente y cómplice de todas tus aventuras ¡Que Dios continúe guiando tus pasos y tu vida! ¡Feliz cumpleaños, Alaïa!”, finalizó.

Una relación transparente con su hija

Como mamá de una menor de edad, Adamari López hace todo por proteger a su hija Alaïa. Por esa razón está abierta siempre a aclarar cualquier situación que a la pequeña le cause confusión, hablándole siempre con la verdad, especialmente aquellas dudas relacionadas con su separación de Toni Costa. “Yo pienso que todo tiene un momento y la niña tendrá, cuando sea más grande, o en el momento que ella me pida, porque yo le voy a hablar siempre con la verdad, una respuesta sincera de cosas que han pasado según esos acontecimientos… Ella tiene que tener la prioridad de saber primero ella por mí, que enterándose por lo que pueda escuchar, le puedan decir, pueda leer, -porque ella ya puede leer-, o puedan decir, de otra persona…”, explicó en un video que compartió a través de Facebook, en el que dio respuesta a algunas inquietudes de sus fans.

Finalmente, Adamari reiteró el por qué de su necesidad de guardar silencio y proteger su vida privada, algo que ha seguido al pie de la letra. “Por eso muchas veces he preferido callar aunque otras personas hablen, den su punto de vista, den su razonamiento de cosas que ellos creen que han pasado de cierta manera y yo tengo otra visión diferente u otro punto de vista. He preferido callar siempre por el bienestar de mi hija. Solo que les dejo como reflexión, prudencia ante lo que les toque enfrentar en la vida, piensen bien antes de, -sobre todo por el bienestar de sus hijos-, de hablar de algo que pueda herirlos a ellos…”, afirmó.