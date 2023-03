El especial guiño que Paulina Goto le hizo a la memoria de su papá en su boda civil

Tras darse el primer “sí, acepto”, con Rodrigo Saval, Paulina Goto ha estado compartiendo varios detalles de su boda civil en su cuenta de Instagram. Además de revelar los mensajes ocultos en los bordados de su velo y en el saco de su esposo, la cantante ha compartido con sus seguidores la manera en la que su papá estuvo presente en uno de los días más especiales de su vida. A poco más de dos años del sensible fallecimiento del señor Eduardo Gómez Gerling, la actriz ideó la manera para que la acompañara en su enlace civil, por lo que llevó una imagen de él en uno de los accesorios más importante de una boda: el ramo.

Para Paulina Goto planear su boda fue toda una aventura, debido a que quería imprimir en cada detalle un sentimiento, tal como ocurrió con el diseño de su velo que, gracias a la intervención del diseñador mexicano, César Luna, logró plasmar parte de su historia de amor con Rodrigo en esta pieza sobre la que bordó algunos símbolos importantes en su relación, como corazones, una paloma, un arcoíris, un unicornio, entre otras figuras. Esta misma estrategia utilizó Paulina en el saco de su esposo donde, con la complicidad de Luna le escribió un mensaje que él bordó sobre una de las bolsas del saco. Así, en cada detalle, la novia incluyó algún significado especial, como lo compartió hace unas horas en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, para tener presente a su papá en su boda, Paulina colocó una pequeña imagen de él que colocó cuidadosamente, sujetada por un seguro y en el pequeño marco en el que colocó la imagen de su papá colgaba una delicada figura en forma de ángel: “Infinitos”, fue la palabra que eligió para acompañar una serie de fotos en las que compartió este especial guiño que le hizo a la memoria de su papá. Para la actriz fue muy especial llevar en el ramo esta imagen de su papá a quien le compuesto varias canciones desde su partida como Te voy a extrañar y Libélulas. Hace unos meses, durante su visita al programa de Montse & Joe, la cantante contó que su papá se le ha manifestado en varias ocasiones: “Súper loco y bonito. El día en que mi papá se murió, estábamos en un departamento en la playa, nos fuimos a Tampico y esa noche se metió una libélula al departamento”, contó la cantante quien a partir de ahí se encontró varias en su camino.

La música, el vínculo con su papá

El año pasado, la cantante le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda, en la que habló de Te voy a extrañar, una de las primeras canciones que escribió en honor a su padre. A través de su creatividad y su pasión por la música, Paulina encontró un espacio seguro para vivir su duelo: “Es una canción súper especial que escribí para mi papá a quien extraño mucho. Anoche soñé con él, sólo estaba con él y me levanté llorando y sí, lo extraño. Ha sido un proceso difícil, fuerte, pero a la vez ha sido súper sanador y me gusta poder hablarlo y poder compartirlo, porque sé que hay muchas personas que tenemos a alguien que extrañamos y que no está físicamente con nosotros”, explicó en aquella sincera charla.

Para Paulina, el camino de sanación no ha sido fácil; sin embargo, la conexión que siente con su papá la ha ayudado a encontrar la manera de atravesarlo de la manera más amorosa: “Ha sido muy mágico poder procesarlo a través de la música, porque es algo que siempre compartí con mi papá y de alguna forma he podido transformar este dolor en esperanza. El proceso de duelo es complicado y tienen muchas etapas, pero hoy me siento súper acompañada y sé que, aunque no está físicamente, siempre está conmigo y sé que lo hace muy feliz”, explicó la cantante quien, tras la muerte de su papá ha querido enfocarse a su carrera como cantante, una faceta que por muchos años dejó de lado, pero en la que ahora está enfocada plasmando sus sentimientos más especiales en cada canción.