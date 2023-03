En la dulce espera, Maite Perroni presume su baby bump

Feliz por su embarazo, Maite Perroni hace de esta etapa una de las más inolvidables. De la mano de su esposo, Andrés Tovar, la intérprete prepara todo para dar la bienvenida a su bebé, la cual será niña, según reveló emocionada en días pasados al hablar del enorme entusiasmo que le provoca su próximo debut en la maternidad. Una vez más, la cantante de RBD se ha convertido en el centro de la conversación en redes sociales, ahora con la publicación de una fotografía en la que presume su baby bump dejando ver lo mucho que ha crecido su vientre a lo largo de estas semanas, en las que además se mantiene muy activa enfocada en sus proyectos profesionales.

La encargada de revelar esta foto fue su amiga, la actriz Jessica Coch, con quien en el pasado compartió créditos en la telenovela de Televisa titulada Mi Pecado. En la postal, la guapa actriz, que ahora promociona su más reciente serie para Netflix titulada Triada, posa de lo más sonriente mientras da un abrazo a su amiga Jessica, quien al mismo tiempo que ella toca con una de sus manos su pancita. “Se ven tan, pero tan bonitas. Lo que yo las amo”, escribió Coch al pie de la instantánea que ha acumulado las reacciones de los usuarios que no perdieron de vista esta imagen. Fue tal la sensación que generó la publicación que algunos famosos no tardaron en reaccionar, destacando la belleza de Maite durante esta etapa de grandes ilusiones.

Aunque Maite ha sido muy reservada al tocar el tema de su embarazo de manera pública, se percibe a toda luz su entusiasmo. Entre otras cosas ha encontrado la manera de lucir bella con atuendos casuales y cómodos como se puede ver en la foto que fue tomada al exterior. En esta, la intérprete aparece usando un vestido de maternidad color lila, mismo que coordinó con una gabardina beige. Además, complementó con tenis blancos, el look ideal para este momento en el que optar por la practicidad y la comodidad, al parecer, es una de las predilecciones de la estrella, siempre dispuesta a dar lecciones de estilo.

Ansiosa por conocer a su bebé

Grandes acontecimientos han tenido lugar en la vida de Maite Perroni. Desde los inicios de su tórrido romance con Andrés Tovar, hasta la celebración de su boda en octubre de 2022, la cantante ha hecho realidad cada uno de sus sueños en el terreno personal. Ahora, uno más de estos anhelos hace latir fuerte su corazón, tras compartir con el mundo que se encuentra embarazada. En medio de la dulce espera, también ha compartido cómo asume este instante, en el que espera ansiosa el nacimiento de su bebé. “Al principio, no lo podíamos compartir, porque naturalmente teníamos que esperar el tiempo correspondiente para poder dar la noticia, ya luego dijimos, bueno hay que esperarnos un poquito más, hasta enero, luego ya lo compartimos y estamos muy felices de estar 100% seguros de que todo está súper bien, estamos súper contentos e ilusionados, ya estoy deseando poder abrazarla, besarla y llenarla de todo el amor”, dijo durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México a finales de febrero pasado.

Por ahora, Maite y Andrés no han elegido un nombre para su primogénita, aunque ya están trabajando en el cuarto para su babé. A la par tratan de tomar las cosas con calma, entregados a vivir con plenitud el embarazo. “Es que es todo un proceso de muchas cosas, pero ha sido muy bonito y hemos estado disfrutando cada etapa”, dijo en aquella charla, en la que además expresó su felicidad por la próxima gira musical que emprenderá junto a RBD. “Es un momento muy especial, imagínate qué año me espera, me estoy preparando para ello”, dijo.

