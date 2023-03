Un nuevo inicio para Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle

La familia de Pablo Lyle mantiene viva la esperanza de que el actor pueda tener una reducción de su condena, tras ser sentenciado a cinco años de prisión y ocho más en libertad condicional. Recordemos que el pasado 3 de febrero fue dictada su sentencia, luego de haber sido acusado de homicidio involuntario a raíz de la muerte de Juan Ricardo Hernández, el hombre con el que sostuvo un altercado vial en Miami y que falleció días después del incidente en el hospital. A lo largo de este duro proceso, los seres queridos del actor siempre estuvieron presentes para acompañarlo durante las audiencias, entre ellos Ana Araujo, su esposa, quien tras conocer el destino legal del intérprete ya traza un nuevo comienzo en la ciudad de Mazatlán, en la que radica con sus hijos.

Con la disposición de salir adelante, Ana se enfoca en sus proyectos profesionales y se mantiene muy activa. A través de sus redes sociales ha compartido un poco de su día a día, dedicando tiempo a su empresa de postres saludables, así como a su podcast titulado My Wellness Friend. Para la joven emprendedora es muy importante continuar trabajando para sacar adelante a sus hijos, una misión que ha cumplido con tenacidad a pesar de los tiempos tan duros que ha enfrentado su círculo debido a la situación de Pablo. Estos días, ha dado algunos vistazos de su vida en Mazatlán, organizando su agenda para cumplir con sus compromisos laborales y brindar atención a su familia, su mayor motor en estos instantes.

Guiada por su actitud positiva, Ana también inició el mes de marzo con un cambio de look, del cual compartió sus impresiones con sus seguidores en la red tan pronto pudo apreciar el resultado. Según confesó, tenía tiempo que no se teñía el cabello, por lo que ahora le resulta un tanto extraño encontrar una nueva imagen de sí misma frente al espejo. “Este es el color nuevo, ayer me lo pintaron. Si les soy sincera no me he acostumbrado, me siento rara. Hacía casi un año la última vez que me lo pinté… es raro cuando nos cambiamos el look, como que te tienes que sentir ahora esa persona…”, dijo visiblemente tranquila, presumiendo su nueva imagen de melena más clara, aunque conservando el largo y el estilo ondulado.

Estos días, Ana Araujo también ha dedicado el tiempo a la autorreflexión y a la lectura. En medio de los duros acontecimientos familiares, la emprendedora no baja la guardia, asumiendo su presente con la mejor actitud. Días después de la sentencia de Pablo Lyle, retomó su actividad en Instagram, espacio en el que publicó un texto que llamó la atención de sus seguidores. “La vida no es una carrera que vas corriendo con prisa para llegar a una meta. La vida es más como una canción, la cantas y la bailas, la vas disfrutando mientras está sonando porque sabes y eres consciente de que se va a acabar, que va a dejar de sonar”, dijo.

Para hacer más emotivo su pensamiento, ilustró el mismo con fotografías de sus días en la playa con sus hijos, así como algunas postales con frases motivacionales de los libros que lee. En la portada de este álbum aparece ella sonriente enviando un saludo a la cámara, regalando una sonrisa para dar muestra de clama con la que asume este periodo de su vida. Por supuesto, algunos famosos le enviaron sus buenos deseos, como lo hizo Andrea Legarreta. “¡Dios no los suelta! Cuenta regresiva con luz, fortaleza, fe, amor y unión. ¡Vamos, guapa!”, dijo la conductora del programa Hoy en uno de los comentarios.

