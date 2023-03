Los Beckham -casi al completo- arropan a Victoria en su desfile en París

A pesar del cariño que el público tiene por Victoria y David Beckham, su familia no se ha visto librada de algunas polémicas, en específico en torno a su hijo mayor, Brooklyn. Los rumores comenzaron apuntando a un distanciamiento entre el primogénito y la pareja, después de su boda con Nicola Peltz. Con el paso de los meses, las especulaciones simplemente fueron creciendo, sobre todo ante un notable distanciamiento físico, pues Brooklyn se mudó a Estados Unidos tras su matrimonio. Nicola echó leña al fuego con algunos comentarios durante una entrevista, los cuales Victoria ha hecho un gran esfuerzo por disipar, manteniéndose siempre cercana a la pareja a través de sus redes sociales. Hace unos meses, parecía que se reanudaba la buena relación con la aparición de la pareja en uno de los desfiles de Victoria, pero los videos no eran tan cercanos como se esperaban. Una nueva temporada de la Paris Fashion Week ha llegado, y con ella una nueva oportunidad de reencuentro -en caso de que verdaderamente haga falta, pues todo ha quedado en la especulación-. Es por eso que los fanáticos de esta familia han quedado encantados al ver la imagen que ha compartido Victoria, con su familia casi al completo.

“No lo podría haber hecho sin ustedes, los amo tanto”, comenzó escribiendo Victoria para etiquetar a los miembros de su familia, empezando por la pequeña Harper (que no tiene redes sociales), siguiendo con David, su hijo menor Cruz, y la pareja conformada por Brooklyn y Nicola, la diseñadora continuó: “Besos desde París (¡te extrañamos Romeo!)”, cerraba el mensaje con el que invitó a sus seguidores a ver la transmisión del desfile a través de su cuenta de Instagram. La ausencia de Romeo se debe a que se encuentra en Portugal, previo al partido que enfrentará mañana con su nuevo equipo, pero a la distancia no dejó de escribirle a su madre a través de sus redes.

El look de Nicola

Por supuesto, hubo un detalle que para nadie pasó desapercibido, y no, no era la enorme sonrisa de todos en la fotografía, sino el hecho de que por primera vez, Victoria logró que Nicola llevara uno de sus diseños para esta ocasión con un total look de su firma. Como ha de recordarse, mucho se especuló que la madre del novio sería la encargada de crear el vestido de su nuera para su boda, pero no fue así con la actriz luciendo un diseño hecho a la medida para ella por Valentino. Después de esto, Nicola declaró que aunque quería lucir un vestido de Victoria, la organización no lo hizo posible y desde entonces, no se le había visto llevando un look de la firma de su suegra.

Con este guiño, Nicola se unió a famosas como Eva Longoria (una de las mejores amigas de Victoria) y Jourdan Dunn, que mostraron su apoyo a la británica en su segundo desfile en París.

Salen de una polémica, pero se mantienen en otra

Si bien, Brooklyn es un blanco constante dentro de las redes sociales, siendo objeto de crítica, sobre todo por sus decisiones laborales, cuando de los usuarios de estas plataformas se trata, en los últimos días, la pareja se ha visto en la mira por una situación completamente diferente. La demanda que se ha interpuesto tanto por parte del padre de Nicola como por parte de las wedding planners de la boda Peltz Beckham, es uno de los temas más virales de Tiktok. Y es que cuando se pensaba que solo el multimillonario padre de la actriz demandaría, las organizadoras de boda contra demandarían, entregando un sinfín de páginas en las que se documenta a detalle los mensajes que intercambiaron con la novia, su madre y un par de amigas. Entre estos se deja ver que una de las problemáticas de las nupcias fue la entrega de las listas de invitados, con los Beckham dando la suya con total organización, mientras del lado de la novia había todo tipo de problemas. Lo curioso es que entre los mensajes se apunta a una explícita solicitud de que los Beckham no se enteraran de la desorganización que había detrás del evento. En fin…una relación de lo más común en este tipo de celebraciones.

