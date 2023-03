Ana María Alvarado da detalles de su demanda en contra de Maxine Woodside: ‘Estoy luchando por mis derechos’

Tal como lo anunció a inicios de febrero, después de compartir en su canal de Youtube, El precio de la fama, que Maxine Woodside la había despedido del programa Todo para la mujer, Ana María Alvarado ha comenzado el proceso legal en contra de la Reina de la radio para llegar a obtener la liquidación que le corresponde por las más de tres décadas de trabajo como colaboradora de esta emisión. Luego de que esta semana, la titular del programa, reiterara que el lugar de la periodista seguía vigente, Alvarado rompió el silencio y le contó a sus suscriptores cómo va la demanda con la que busca que se respeten sus derecho laborales: “En algún tiempo en el programa Todo para la mujer, yo le propuse a Maxine que hiciéramos una sección que se llamara Ventanilla de cobro. Ahora estoy, desafortunadamente, en esa situación”, confesó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La periodista de espectáculos detalló que no dejará pasar esta situación y explicó por qué sí cumplirá su palabra de interponer una querella en contra de Woodside: “Hay que ser congruentes, porque yo he dicho: ‘Quienes anuncian una demanda y no lo hacen -esto pasa mucho en el medio del espectáculo- es para salir del golpe mediático o amedrentar a alguien y nunca llevan a cabo la demanda, es mucho bla bla y no llevan a la realidad lo que están diciendo, no se comprometen con sus palabras y realmente lo usan para intimidar'. Yo tengo que ser congruente con eso y seguir el proceso legal, ya les platiqué que todo está en manos de mis abogados y ellos están siguiendo los pasos que se debe para seguir el proceso y tienen las estrategias necesarias para llevarlo a cabo y lo están realizando”, detalló. Sin afán de hacer el problema más grande, puntualizó: “Simplemente estoy luchando por mis derechos y se está haciendo en tiempo y forma en los caminos que debe ser”.

VER GALERÍA

Para Ana María Alvarado llegar a los juzgados es la opción más viable y justa para ambas partes: “Lo bonito de esta situación es que, cuando uno está ante alguien más poderoso, estás en desigualdad de circunstancias y la ley te permite poner frente a ti a esa persona más poderosa, en medio y en recursos, para que alguien que es parte de la justicia le pueda explicar qué sucedió, porque del otro lado nunca lo pudo hacer de buena manera. Frente a un juez habrá la oportunidad de explicar qué sucedió y poner las cosas en claro. El derecho te iguala frente a un poderoso y eso es importante”, explicó la también colaboradora de Sale el Sol. En esta parte de su mensaje, Ana María recordó que durante sus años en Todo para la mujer le tocó, en varias ocasiones, desglosar las demandas de los famosos, por lo que conoce un poco del proceso: “Ella (Maxine) siempre decía que todo lo legal y las demandas, ella me las daba, yo las leía, lo interpretaba con ayuda de abogados y preguntaba lo que no sabía, me he ido involucrando y sé un poquito de lo que es el Derecho”.

Ana María está preparada para este proceso legal en el que espera que exista una resolución que le convenga a ambas partes: “Lo que yo espero es una sentencia justa en donde ya no es capricho mío, ni el capricho de nadie más, es lo que la ley dicte. Yo quiero estar frente a una autoridad que la escuche a ella, a su abogado, que me escuche a mí y a mi abogado y lleguemos a un acuerdo, si yo estoy pidiendo algo injusto, la autoridad me lo va a decir y yo asumiré la consecuencia, si la autoridad decide que yo tengo la razón, ella tendrá que acatarlo y si ellos dicen que ella tiene la razón, yo tendré que acatarlo, ni a ella, ni yo, se nos va a ir la vida en esta situación”. La periodista de espectáculos aprovechó para hablar de su defensa: “Tengo un equipo de abogados confiables, recomendado por una persona muy querida, sabemos que son buenos abogados y no me van a dar la espalda”.

VER GALERÍA

Un proceso legal pacífico

Después de fracasar en el intento de hablar con Maxine Woodside y llegar a un acuerdo, Ana María Alvarado se ha visto orillada a emprender esta demanda que tienen planeado sea un proceso pacífico: “Quiero aclarar que no se me va la vida en esta demanda, no estoy obsesionada, no voy a ser más feliz si la gano o infeliz si la pierdo,”. Con la misma transparencia con la que se ha manejado desde que comenzaron las diferencias con Maxine, prometió a su comunidad virtual mantenerla informada de cómo va su caso: “Son los datos que puedo decirles hasta este momento, porque yo me comprometí con ustedes a decirles qué pasará. Simplemente es un proceso más en la vida, no es que estoy pensando en eso las 24 horas, los abogados ya están encargándose de eso, yo estoy más preocupada por otras cosas, en seguir mi vida, mi día a día, mi familia, mis amistades, en la gente que siempre ha estado cerca de mí apoyándome”, finalizó la periodista.