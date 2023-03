Geraldine Bazán al recordar su separación de Gabriel Soto: 'Es un proceso duro'

Con el paso del tiempo Geraldine Bazán pudo retomar el camino y resurgir tras su separación amorosa de Gabriel Soto. Enfocada en su trabajo y en el cuidado de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, encontró la mayor motivación para salir adelante. Con ese pensamiento, la guapa actriz ha continuado dando pasos firmes, una estrategia de vida que la motiva a ser solidaria con quienes pasan por una situación similar, en este caso, Andrea Legarreta, quien concluyó su relación con Erik Rubín; y Tania Rincón, que recientemente anunció su ruptura con Daniel Pérez. Sincera, la intérprete habló de cómo se vive una circunstancia de este tipo, rememorando su propio proceso que, asegura, no fue nada sencillo.

Con el corazón en la mano, Geraldine habló de cómo se hace frente al hecho de terminar una relación amorosa, algo que a ella la tocó vivir directamente cuando en noviembre de 2017 hizo oficial el término de su matrimonio con Soto. “Es un proceso complicado, es un proceso duro, es un proceso difícil…”, admitió en entrevista con el programa televisivo Hoy. En ese espacio, fue honesta al revelar cómo debido a su carácter de figura pública este tipo de acontecimientos se viven de otra manera, pues la atención mediática que esto genera resulta incómoda en todo momento. “Desafortunadamente cuando estás en este medio es todavía diez veces más complicado, más difícil porque la gente, el público, los medios opinan sin saber. Se creen con la potestad de poder opinar, de poder decir como si tuvieran la verdad y toda la gente no sabe a veces lo que sucede…”, reveló.

Solidaria con Andrea Legarreta y Tania Rincón

Para Geraldine Bazán ser empática con otras mujeres es un asunto prioritario. La actriz se mostró respetuosa al enviar un mensaje a Andrea Legarreta y a Tania Rincón, quienes en días pasados dieron a conocer el final de sus relaciones sentimentales. En ambos casos, decisiones tomadas de común acuerdo y por la vía pacífica, procurando el bienestar de sus hijos. “Con Tania he hablado. Ya sabe que tiene todo mi cariño, la quiero, la respeto, la admiro. Les mando todo mi cariño y todo es un aprendizaje y el tiempo…”, dijo la intérprete en otro instante de la conversación, dando muestra de su sensibilidad al abordar estos temas públicamente.

Así mismo, la actriz habló del papel tan importante que juegan los hijos ante este tipo de cambios en una familia, pues en su caso, afirma, esa fue una de las mayores motivaciones para ponerse de pie y seguir adelante. “Andrea tiene dos hijas hermosas. Tania sus dos chiquitines. Al final la verdad es que eso como mujeres y como madres es lo que nos da la fuerza y también nosotras mismas para poder con eso y más…”, dijo Bazán en su conversación, destacando que más allá de cualquier adversidad, las lecciones de vida quedan para siempre, alimentando así la fortaleza interior de cualquier mujer. “Es un proceso, es un aprendizaje y después uno se levanta como ave fénix, más fuerte que nunca…”, reveló.

Geraldine, plena a sus 40

Recientemente, Geraldine Bazán celebró su cumpleaños número 40. Orgullosa de sus logros abrazó este instante como uno de los más especiales, cobijada también por el amor de su familia, amigos y sus fans. Ante este panorama, la intérprete hizo una reflexión de cómo asume su presente, afortunada de sentirse enteramente realizada. “La verdad es que me siento en la mejor etapa de mi vida, soy una mujer madura, soy una mujer con muchos aprendizajes, físicamente me siento en la mejor etapa de mi vida y sé que vendrán otras etapas también distintas y la verdad me siento muy bien, muy sana, muy contenta…”, dijo en días pasados, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

