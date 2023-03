Matías Novoa recuerda los momentos más románticos de su viaje a Europa con Michelle Renaud

Los últimos meses han sido de muchas primeras veces para Michelle Renaud y Matías Novoa. Después de celebrar Navidad junto a sus hijos, Marcelo y Axel, la pareja realizó su primer viaje a Chile, país natal de Matías. Posteriormente los novios visitaron los Países Bajos hasta donde se trasladaron para que Michelle asistiera al Festival Internacional de Cine de Róterdam como parte de la promoción de la cinta Corazonada. Aprovechando su paso por aquel destino conocieron juntos Brujas, la ciudad favorita de la mamá de Michelle. Durante este tour, la pareja también visitó París y Madrid según se puede apreciar en la última publicación de Matías en Instagram donde publicó un álbum con las fotos más románticas de su viaje a Europa con su Renaud.

Aunque los actores regresaron de Europa hace un par de semanas, fue hasta hace unas horas que Matías utilizó su perfil en esta red social para compartir con sus seguidores estos especiales recuerdos de esta romántica escapada con Michelle: “París-Madrid contigo. Eres especial mi Mich. Te amo”, escribió como descripción de estas imágenes. Por su parte, Michelle retomó una foto que Matías compartió en sus historias donde se les ve afuera de una de las tiendas de la firma Louis Vuitton en la capital francesa. Mientras su novio recuerda los instantes más especiales de su viaje a Europa, Michelle ha estado publicando en las últimas horas un poco del proceso creativo que están experimentando en casa con la pintura.

Además de viajar, otro pasatiempo que comparten Michelle y Matías es su pasión por pintar, en ese sentido, acondicionaron una habitación de la casa que comparten como estudio en el que ambos han estado plasmando varias ideas en cuadros que han ido colgando en su hogar, una manera ideal de ir contando su historia a través de su arte. En una de las fotos que compartió Renaud sobre la que escribió la palabra “home” se ve a Matías, muy concentrando pintando uno de sus cuadros, mientras Marcelo, su hijo, camina vestido con el uniforme del Barcelona, su equipo de futbol favorito, un gusto que comparte con el novio de su mamá quien, se ha convertido en su cómplice en la cancha.

En pocos meses, Michelle y Matías han construido una sólida relación gracias a la comunicación que hay entre ellos pues, desde un principio tuvieron claro que querían comenzar una vida juntos y formar una familia. Por esta razón, los novios han querido ir formalizando su relación, ahora, ya viven juntos. Uno de los planes que tienen a corto plazo es escribirle a la cigüeña: “Nos gustaría tener un hijo juntos”, nos confesó la pareja, en exclusiva para ¡HOLA! durante el otoño pasado cuando eligieron nuestras páginas para hacer pública su relación. En este reportaje, los actores nos contaron detalles de cómo se dio el flechazo entre ellos.

Medio año de amor

En enero pasado, durante su viaje a Chile, país natal de Matías, la pareja celebró medio año de amor, una fecha que aprovecharon para intercambiar románticos mensaje en redes sociales: “Me siento muy contenta de compartir con mi amor @matlechat que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas aventuras. Te amo pololo. Deseo que tengamos la madurez y amor de crecer esta relación día a día hasta envejecer juntos. PD. Me encantan tus canas”, finalizó la actriz, que de inmediato recibió la respuesta de su novio: “Mi polola, eternos tú y yo”. Aprovechando su visita a aquel país, Michelle resaltó la valentía de su novio al dejarlo todo para ir detrás de su sueño en la actuación: “Yo nunca me he ido de México, no sé lo que es dejar mi tierra, pero ahora con Mati puedo ver y sentir lo mágico de regresar a tu lugar de origen. Solo de una tierra tan pura, linda y asombrosa puede nacer un hombre como tú. No paras de sorprenderme en todos los aspectos. Te admiro y te amo más”, se lee en su feed.