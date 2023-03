Adela Micha da detalles de la lujosa apuesta que le ganó a El Canelo: ‘Es un hombre de palabra’

En diciembre pasado, Adela Micha se vistió de gala para recibir en los foros de La Saga a Saúl Canelo Álvarez quien, dando lecciones de compromiso, cumplió lo que pactó con la periodista, días antes, luego de su pelea en Las Vegas. En aquella sincera entrevista el deportista se mostró muy cómodo y como pocas veces, se animó a hablar de su vida personal y hasta compartió algunos detalles de la lujosa fiesta de XV años de su hija Emily. Casi al finalizar la conversación, Adela Micha y El Canelo apostaron una costosa botella de vino tinto. La promesa consistía en que, si la Selección Mexicana llegaba a la final, la periodista debía pagarle al boxeador, en el caso contrario, el tapatío sería quien le enviaría este presente a Micha.

A más de dos meses de aquella apuesta y luego de que la Selección Mexicana no consiguiera pasar a segunda ronda en el Mundial de Qatar 2022, Adela Micha utilizó un espacio de su noticiero en La Saga para agradecer públicamente a El Canelo por cumplir con lo prometido: “Es un hombre de palabra porque, ¿se acuerdan de mi apuesta?, yo no había dicho, malamente, digo, a él sí le agradecí, en su momento, pero públicamente no había dicho que sí cumplió su palabra, como todo un hombre”. Aunque el boxeador pagó la apuesta desde enero, Adela no había tenido la oportunidad de compartir con su público la noticia: “Traje la botella, porque se me había olvidado decirlo públicamente, para que se sepa cómo cumple El Canelo”.

La periodista confesó que no piensa abrir la botella, pues desea hacerlo en presencia de El Canelo ya que, según recordó, parte del pacto era beberla juntos: “No me la he tomado, aunque ya me llegó desde hace un rato, me la quiero tomar con El Canelo, yo le dije: ‘Pero la guardo para que nos la tomemos juntos”. Mientras mostraba la botella, Adela reconoció: “Es buena cosecha. La verdad yo amo al Canelo con todo mi corazón y siempre somos team Canelo y yo se lo agradecí personalmente, pero malamente yo no lo había dicho públicamente, porque se atravesaron los viajes, que estuve enferma, la vida, pero ya la traje”. Se trata de una botella de vino Petrus con un costo de poco más de 6 300 euros (cerca de 120 mil pesos).

Adela aprovechó para resaltar el gran sentido de compromiso que tiene Saúl Álvarez: “Es un hombre de palabra que cumple sus promesas, es un botellón”. La periodista resaltó que esta es la segunda ocasión que El Canelo cumple con un pacto con ella: “Cuando llegó al foro yo le dije: ‘Eres hombre de palabra’, porque después de su pelea pactamos la entrevista”, recordó de aquel día en que visitó el foro de La Saga. Aunque su amistad es muy joven todavía, Adela resaltó la confianza que inspira el deportista: “Es lo máximo. Canelo te amamos, yo personalmente te amo con todo mi corazón y te lo he dicho siempre, hemos tenido oportunidad de conversar, 3 o 4 ocasiones y siempre es generoso, siempre dispuesto, donde se compromete, ahí está. Entonces, yo este vino no me lo voy a tomar sin El Canelo, lo vamos a dejar, para el 7 de mayo”, añadió Micha.

Una apuesta muy patriota

Siempre comprometido con su palabra, el día en que realizó la apuesta con Adela, Canelo contó que estaba muy emocionado por la participación de la Selección Mexicana en el Mundial, por esta razón, decidió confiar en la camiseta: “Yo le aposté 10 mil dólares a que llegaban a la final”, le contó a Adela, fue en ese instante que la periodista le dijo: “Te apuesto tu reloj a que no llegan a la final”, sonriente, El Canelo respondió: “No, tampoco”. En un tono más serio Adela le propuso: “Yo te apuesto una botella de Petrus si llegan a la final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final. Conste Canelo”, tras estrechar sus manos, la periodista y el boxeador cerraron esta apuesta que terminará el día en que abran la botella: “Este se va los vinos de mi casa”, comentó Adela sobre el regalo de su amigo.