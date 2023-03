Yahir habla del doloroso distanciamiento con su hijo Tristán: 'Lo extraño muchísimo'

A lo largo de estos años, Yahir ha sido tocado por una complicada situación familiar de la que pocas veces habla públicamente. Esta vez, el cantante se tomó un tiempo para compartir que, lamentablemente, el distanciamiento con su hijo mayor, Tristán, continúa, un suceso doloroso, según afirma, pues más allá de cualquier diferencia el amor que tiene por su primogénito sigue siendo intocable. Transparente como suele ser con los medios de comunicación, el intérprete abrió su corazón para compartir cómo se encuentra en estos instantes, en los que anhela que se pueda dar una reconciliación, dejando claro que las puertas de su casa están abiertas para cuando el joven quiera volver a reunirse con él.

Sin más preámbulo, y ante las preguntas de los reporteros que lo abordaron para conocer qué es lo que ocurre, el intérprete fue directo; el distanciamiento con su hijo es un asunto que lo aqueja pues ha pasado un tiempo desde que no lo ve. “No hay comunicación con Tristán desde hace un buen rato… Siempre me están preguntando sobre esto pero es difícil para mí…”, dijo sincero de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. En la breve charla, Yahir se mostró un tanto discreto, pues asegura que no es sencillo para él tocar este tema ante los micrófonos.

Al ahondar en sus declaraciones, Yahir reiteró que el amor que tiene por su hijo se encuentra intacto, más allá de los acontecimientos por los que ambos se han distanciado. “De aquí para allá hay mucho amor. Lo extraño muchísimo. Me duele muchísimo no tenerlo conmigo todos los días y compartir con mi familia cosas increíbles que siempre ha habido, gracias a Dios. Me duele cuando no está, me duele mucho…”, dijo en otro instante de la plática un tanto conmovido. Por ahora, el intérprete mantiene la esperanza de que todo pueda resolverse en cualquier momento, pues él está abierto a mostrarse solidario con el joven en cuanto decida buscarlo nuevamente, según dejó ver en su breve plática.

Yahir hizo énfasis en el respaldo que desea brindarle a Tristán en cuanto él lo decida, por lo que aprovechó la entrevista para desearle lo mejor al joven. “Quiero que esté bien. Quiero que le vaya bien en lo que esté haciendo y que esté feliz. Cuando él quiera regresar a casa las puertas están abiertas…”, dijo. En ese espacio, recordó cuando once años atrás él y Tristán solían hacer entrenamientos de gimnasio, pues asegura que el joven lo motivó para probar una nueva técnica en su momento.

Las recientes declaraciones de Tristán

En medio de este distanciamiento, Tristán ha ocupado su tiempo para dedicarse a la música, una pasión que asegura ha heredado de su padre Yahir. De hecho, el joven recientemente estrenó una canción que lleva por título Mezcal Naranja, un logro del cual habló en días pasados en entrevista con el programa Hoy. Durante esa plática también expresó sus deseos por volver a reunirse con su padre. “Estamos alejados pero yo, parte de lo que estoy haciendo con la música, más que nada mi relación familiar, es como buscar a través de la música también reunirme con él. Yo lo he estado diciendo últimamente mucho, que yo quiero tener una relación con él porque en el rollo este yo siempre he tenido una buena relación con mi papá…”, dijo el joven, quien asegura que ha encontrado en esta nueva faceta la posibilidad de retomar el camino, por lo que hizo una promesa. “Esperen también que yo vuelva a abrazar a mi jefe porque yo también con mi papá sí estoy buscando eso, espérenlo”, dijo.

